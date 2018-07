Pil tegen hiv vanaf 2019 beschikbaar

Deze krant meldde vorige week al dat de minister van plan is het preventief gebruik van een combinatie van hiv-remmers (PrEP) te gaan vergoeden voor die groep. Deze mannen lopen een hoog risico om het virus te krijgen dat aids veroorzaakt. De Gezondheidsraad had in maart al geadviseerd het preventieve middel te vergoeden.



Bruins heeft nu officieel besloten PrEP voor de eerstkomende vijf jaar te verstrekken aan mannen die seks hebben met mannen en die zich melden bij de GGD. Andere groepen die flink risico lopen op hiv-besmetting, zoals (heteroseksuele) mensen met een migratieachtergrond uit landen met een hoge besmettingsgraad, komen op individuele basis in aanmerking. Dit is ter beoordeling van de arts.



Goede landelijke spreiding

De verstrekking van de pillen en bijbehorende driemaandelijkse medische zorg voor PrEP-gebruikers wordt georganiseerd vanuit vijf tot zeven GGD-regio's. Daarbij is sprake van een goede landelijke verspreiding, en zijn in ieder geval de grote steden gedekt.



Bruins over zijn besluit: "Doordat PrEP ook verdere verspreiding van hiv naar derden voorkomt, dient het een algemeen volksgezondheidsbelang. Dat laat onverlet dat ik van mening ben dat het voorkómen van een hiv-infectie ook een persoonlijke verantwoordelijkheid is."