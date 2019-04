Ten slotte: filmmaker Pieter Verhoeff (1938-2019)

Sfeerreportages

De in het Friese Lemmer geboren Verhoeff maakte na zijn afstuderen aan de Filmacademie in het begin van de jaren zeventig naam als medewerker van het roemruchte journalistieke VPRO-programma Het gat van Nederland. Daarin geen obligate hijgerige nieuwsreportages, maar sfeerreportages met oog voor treffende details achter de (politieke) schermen.



Verhoeff voelde zich als een vis in het water bij deze vernieuwende televisie. In 1974 leidde zijn nepdocumentaire Rudy Schokker huilt niet meer, waarin een in de buurt van Schiphol geboren baby gierend vliegtuiglawaai produceert als het huilt, tot controverse. Veel tv-kijkers trapten erin en dachten dat de baby in de 'documentaire', die een aanklacht was tegen de geluidsoverlast van Schiphol - toen al - dit geluid werkelijk voortbracht.