Pieter Nieuwkamp (1928-2023) zorgde zijn hele leven voor ‘zijn’ buurttuin in West

Pieter Nieuwkamp (1928-2023) was de hart en ziel van Natuurtuin Slatuinen in Amsterdam-West.

Vorig jaar stond Pieter Nieuwkamp nog af en toe op een ladder in de Slatuinen. Dan moest een tak worden afgezaagd of een regenpijp gerepareerd. “Doe nou toch niet, Pieter,” riepen de andere vrijwilligers van de natuurtuin. “Ach, schiet toch op,” riep Nieuwkamp dan terug, en daarna lieten de vrijwilligers hem maar zijn gang gaan.

Pieter Nieuwkamp was toen 94 jaar.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw was hij een van de oprichters van Natuurtuin Slatuinen in Amsterdam-West, een in de buurt zeer populaire wilde tuin die omgeven is door huizen. Een verborgen stukje jungle in de Chassébuurt.

Nieuwkamp was de man van de klusjes. “Hij was een alleskunner,” zegt Marijke Kooijman, die het groen van de Slatuinen beheert. “Als er weer eens een brug moest worden gerepareerd, zei hij altijd weer ‘komt voor elkaar’, en dan was dat binnen een dag ook zo. Hij had gouden handen.”

“Hij was een echte doener,” zegt penningmeester Jack Horio. “Hij was geen grote prater.”

Kooijman: “Hij moest niets hebben van mensen die veel praatjes hadden en niks deden. Hij was echt onze stille kracht.”

Liefde voor zijn buurt

Nieuwkamp werd in 1928 geboren in Amsterdam; op zijn negende kwam hij te wonen in een van de karakteristieke huisjes op de Slatuinenweg. Daar zou hij zijn hele leven blijven wonen, op de laatste twee weken na, die hij in een hospice doorbracht.

Zijn vader was voor een tweede keer getrouwd en aanvankelijk woonde Nieuwkamp aan de Slatuinenweg met drie oudere stiefzussen en later nog een jongere zus. Hij zou zijn ouderlijk huis nooit verlaten en bleef ongehuwd. Hij was een autodidact, voor een opleiding was thuis geen geld. Hij werkte eerst in een drukkerij en nam later een boekbinderij over in de Rozenstraat.

Maar zijn grote liefde was de buurt waarin hij woonde. Nieuwkamp was een echte activist. In de jaren zeventig en tachtig verzette hij zich in protestgroepen en vele commissies tegen de vaak megalomane bouwplannen in die tijd. Horio: “De Slatuinenweg dreigde door hoogbouw te worden weggeblazen en Pieter is er zeker medeverantwoordelijk voor dat die straat haar historische karakter heeft behouden. Hij zag er toen, met zijn zware bril, ook echt uit als een vakbondsman uit de jaren zeventig.”

Lintje

In 2019 kreeg Nieuwkamp een lintje in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn grote inzet voor de Slatuinen en de buurt. Horio: “Hij zei dat hij er niets van moest hebben, maar hij vond het stiekem best leuk.”

Kooijman: “Die tuin was zijn grote passie. Voor buitenstaanders is de tuin een deel van de week gesloten, maar hij mocht er elke dag komen. Dat was zijn privilege. Daarom is hij ook zo oud geworden, denk ik.”

Pieter Nieuwkamp overleed op 17 juli. Op Herdenkingsplaats Westgaarde is afscheid van hem genomen.