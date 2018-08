Pieter Litjens wordt lid Adviesraad Rijkswaterstaat

Litjens begint op 1 oktober. De Adviesraad heeft tot taak het Bestuur van Rijkswaterstaat te adviseren over de uitvoering van taken en organisatieontwikkeling.



'Blij me ook via de Adviesraad de komende tijd in te kunnen blijven zetten voor een goede infrastructuur en bereikbaarheid van Nederland!' schrijft de oud-wethouder op Twitter.



Zelfstandige

Het betreft geen fulltime functie. Litjens heeft zich bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als zelfstandige. Vanuit Litjens Bestuur en Advies wil hij verschillende advieswerkzaamheden gaan uitvoeren.



Naast Litjens treden ook professor Louise Vet (directeur Nederlands Instituut voor Ecologie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, NIOO-KNAW), en Henk Rottinghuis (Koole, Royal bank of Schotland) aan als leden van de raad.



Litjens was tussen 2014 en 2018 als wethouder verantwoordelijk voor Verkeer en Vervoer, Personeel en Organisatie en Gemeentelijk Vastgoed. Zijn partij, de VVD, kwam na de verkiezingen echter niet meer terug in het stadsbestuur.



Lees ook: Dit zijn de acht nieuwe wethouders van Amsterdam