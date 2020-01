Pieter Embrechts: ‘Tegen Ivo van Hove zeg je geen nee’

Pieter Embrechts. Beeld Harmen de Jong

Antwerpen

“Mijn grootouders zijn er geboren en mijn ouders ook. Ze woonden allemaal in de buurt waar ik nu zelf alweer 17 jaar woon, Borgerhout. Mijn moeder is taaldocent, mijn vader is zijn hele leven professor economie aan de Univer­siteit van Antwerpen geweest. Ook was hij directeur van het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking. Dat resulteerde erin dat mijn oudere broer, mijn jongere zus en ik na schooltijd soms een eettafel vol Indiërs, Surinamers of Chinezen aantroffen. Ik voel dat de evidentie van het betrekken van andere culturen ook in mijn werk is geslopen. Ik heb recent een boek gemaakt, A Street Concert met foto’s en verhalen, maar ook liedjes en negen korte films over de straat waarin ik woon. Die herbergt meer dan honderd nationaliteiten. Alles leeft er dwars door elkaar. Gedurende anderhalf jaar heb ik er voorbijgangers geïnterviewd. Van hun verhalen heb ik liedteksten gemaakt.”

Somalische vluchteling

“Onze Isé, bedoel je? Mijn toenmalige vriendin wilde iets concreters voor vluchtelingen doen dan zomaar wat geld overmaken. We hoorden over de mogelijkheid tot peterschap, tegenwoordig heet dat buddy. In het asielcentrum in Kapellen hebben we een paar avonden met de jonge bewoners doorgebracht. Gewoon een pak koeken meegenomen en spelletjes gespeeld. Ik verwachtte tristesse aan tafel, maar het werd dolle pret. Met een van die jongeren voelden we een speciale connectie. Isé dus. Hij is gevlucht voor Al Shabaab, de terreurorganisatie. Die had hem opgedragen zijn oom te vermoorden. Deed hij dat niet, dan zou hij zelf worden vermoord.”

“Uiteraard, dat verhaal hoorden we pas veel later. In het begin sprak Isé slecht Engels, hij kwam eens in de twee weken bij ons eten. Toch is onze band heel diep geworden. Hij komt mee naar familieweekenden, zit met kerst bij ons aan tafel. Hij is nu 21, afgestudeerd houtbewerker en spreekt supergoed Nederlands. Hij beschouwt ons als een paar extra ouders.”

Jeugddromen

“Vanaf mijn 14de zat ik altijd in bandjes. Van ons tuinhuisje hadden we een repetitiekot ge­maakt. Daar kwam op den duur half Antwerpen repeteren. Zelfs muzikanten van dEUS oefenden er. Zo had ik altijd een hang naar de mu­ziek. Toen ik 17 was, wilde een platenbaas met ons lokaal hyperpopulaire bandje The Hitch­hikers een album maken. Toen dacht ik: gaan we niet doen. Deze band is alleen voor het plezier. Ik wilde iets met sterkere teksten, maar daarvoor was ik nog niet klaar.”

“Ik zat in die tijd ook in een toneelgroep, was bezig met schrijven, scènes verzinnen. Ik ontdekte dat ik mijn verlegenheid kon overwinnen door me te geven aan een mooie tekst. Uiteindelijk ben ik naar de toneelschool gegaan, richting kleinkunst. We waren thuis platgeklopt met Freek de Jonge en Koot en Bie. Misschien ben ik daardoor onbewust beïnvloed, al wilde ik ook een tijdje beeldhouwer worden. Ik was zot van Michelangelo en Rodin. Op de middelbare school zaagde en beitelde ik maanden aan een eikenstam tot ik een denkende figuur had.”

“Eigenlijk is dat inzicht ‘ik kan alles worden’ niet meer weggegaan. Ik houd van het gevoel dat er van alles open ligt.”

Ivo van Hove

“Ik heb bijna al zijn werk gezien, ben fan. Hij vroeg of ik auditie wilde doen voor Lazarus. Toen ik de songs hoorde, zei ik meteen: ‘Veel te hoog voor mij, heeft geen enkele zin.’ Daarbij argumenteerde mijn management: waarom zou je andermans materiaal spelen, terwijl je zelf stukken en concerten maakt? Toch ben ik gegaan. Tegen Ivo zeg je geen nee. En ik vond de toneeltekst geweldig en zag een filmregistratie van het stuk. Dat prikkelde me.”

“Ik was zeer zenuwachtig. Toen Ivo zei dat het goed was, viel er een last van mijn schouders. Daarna ging het lang om die liedjes. Ik wilde ze in een lagere toonsoort laten zetten. Mijn stem is een lage bariton, eerder Leonard Cohen dan David Bowie. We besloten dat ik het zou proberen, maar ik heb in mijn contract laten zetten: als het te hoog voor me is, moet het zakken. Uiteindelijk is één song, Valentine’s Day, een halve noot gezakt. De rest doe ik op de originele hoogte. Met zeker een uur stevig inzingen is het te doen, maar ik heb – en dat is niet gelogen – elke avond stress dat ik die hoogtes niet haal.”

Recensies

“Die waren ongelooflijk. Had ik niet zien aankomen, zeker omdat ik de onzekerheid over mijn zang niet helemaal kwijt ben. Ik schrok zelfs een beetje van alle lof. Ik voel wel dat ik een beetje een vreemde eend in de bijt ben. Ik ben geen musicalmens, zing en speel misschien toch anders dan verwacht.”

Valentine

“Lazarus zie ik als een donker en complex gedicht. De voorstelling heeft zeker geen helder narratief. Sommige figuren symboliseren eerder een thema of een kracht dan een werkelijk persoon. Mijn personage Valentine is een van de drie figuren waarop Bowie het stuk baseerde. Natuurlijk als eerste Thomas Newton, de man die vanuit de ruimte op aarde is gevallen en zich niet thuis voelt. De ultieme immigrant, dat vind ik een mooi beeld. En dan het jonge meisje dat staat voor nieuwe hoop en dromen. Mijn figuur staat voor de dood. Vanuit het idee dat iedereen uiteindelijk doodgaat, is de dood de ultieme massamoordenaar. Daarom vind ik het ook zo mooi dat hij eigenlijk heel alledaagse teksten heeft. De dood is immers heel gewoon.”

Night of the Proms

“Heb ik in 2018 gepresenteerd. Toen ik werd gevraagd, zag ik één probleem: ik houd helemaal niet van The Night of the Proms. Met z’n formule ‘handjes in de lucht, hier is weer een wals van Strauss’ heb ik niets, maar ik mocht er ook eigen muziek brengen. Met een groot orkest in een vol Sportpaleis, dus ik zei toch ja.”

“Ik heb er Rivieren van steen, een verhaal over een vluchteling, gespeeld en mijn jeugdheldin Suzanne Vega ontmoet. Uiteindelijk is het bij één keer gebleven, ja. Ik kreeg een aanvaring met een grote baas daar. Die wilde mij een heel slechte comedysketch laten doen. Dat weigerde ik. Werd niet geapprecieerd.”

Clean Pete

“Van ons kerstliedje Haal mij over, ja. Hun producer Arne van Petegem is een vriend van me. Hij heeft ook aan mijn laatste album meegewerkt. Ik had de zussen van Clean Pete zo al eens ontmoet. Toffe dames. Ze vroegen op een gegeven moment of ik wilde meezingen. Dat heb ik gedaan, op een verloren namiddag. Was in een halfuurtje gedaan. Zeg eens, is het album een succes geworden, eigenlijk?”

Familie Kruys

“Het begon met een rolletje zonder tekst. Ze hadden iemand nodig om in het laatste shot als potentiële love interest door het beeld te lopen. Twee jaar later belden ze weer: we wilden er een volledige rol van maken. Ik heb enorm getwijfeld: ik doe dat soort series eigenlijk nooit. Maar ik besprak het met een Keniaanse student die ik in mijn boek portretteer. Zij zei: ‘Dus je kunt werken met leuke mensen en ook nog veel geld verdienen? En je twijfelt? Terwijl in Kenia mijn familie vecht voor z’n leven omdat de droogte de oogst en dieren teistert.’ Ze had gelijk. Ik heb er nooit spijt van gehad. En – het leven hangt van toevallige ontmoetingen aan elkaar – ik ontmoette er Halina Reijn weer. Met haar heb ik vroeger veel op het toneel gestaan. Ze zei: ‘Ineens zie ik het: jij moet die ene rol spelen in mijn film’.”

Instinct

“De film van Halina Reijn. Ik vond haar fantastisch als regisseur. Toch heb ik niet alleen mooie herinneringen. In de film moest ik basketballen. Tijdens een training daarvoor lag er een gladde mat onder de basket. Ik dribbelde, deed een lay-up en voelde mijn voet wegglijden toen ik landde. In mijn knie hoorde ik van alles scheuren. Een geluid als het breken van een bos selderij: sssjraaak.”

“Het bleek een combinatie van gescheurde meniscus, gescheurde kruisbanden, gescheurde binnenband en ernstig kraakbeenletsel. Ik viel bijna flauw toen ik de diagnose hoorde. Alle projecten die ik voor de rest van het jaar 2018 had staan, zag ik als dominostenen omvallen. Anderhalf jaar revalidatie heb ik erop zitten. Ik ben voor het leven mindervalide. Ik kan nog best veel, maar er zal altijd pijn zijn. Intensief sporten is sowieso verleden tijd. Dat steekt, want ik sport al heel mijn leven fanatiek.”

“De opnames waren nog niet voltooid toen ik viel. Ik zou dus eigenlijk basketballen. Toen zei Halina praktisch: ‘Dan maken we toch gewoon de coach van je. Kun je aan de kant blijven’.”

Schinkelbuurt

“Daar woon ik nu tot begin van de zomer. Heerlijk vind ik het. Elke dag op de fiets door het Vondelpark, onder de parkieten door. En de buurt bevalt me ook. Rustig, vriendelijk, maar toch dicht bij alles. Ik ben al drie keer mijn sleutels in het slot van de voordeur vergeten. Die hingen er na een nacht gewoon nog. Ik heb een klein tuintje met een huisje met een studioruimte erin. Vanaf februari ga ik mijn rol delen met William Spaaij. Dan is er misschien tijd mijn gitaar eens op te pakken.”

Musical Awards

“Ik kende ze niet, maar ben uiteraard geflatteerd dat ze me op de nominatie hebben gezet. Maar eerlijk gezegd voel ik me ook een beetje misplaatst in de categorie mannelijke hoofdrol. Onze voorstelling heeft een heel duidelijke hoofdrol: Dragan Bakema als Thomas Newton. Hij is gelukkig ook genomineerd. Ik had het ­leuker gevonden om als bijrol te zijn voorge­dragen, maar het is niet aan mij. Ik trek mijn smoking aan en zit woensdag in de zaal.’’

Dominic Seldis

“Contrabassist van Het Concertgebouworkest zeg je? Ik ben nog nooit in die zaal geweest. Schandalig, want ik houd enorm van klassieke muziek. Ook Maestro heb ik nog nooit gezien. Als ze mij vragen voor zo’n spoedcursus tot dirigent? Ik zeg meteen ja natuurlijk!”

