Piet Wortel blijft nog maanden vast voor witwassen van miljoenen, ook tijdens detentie

Justitie beschouwt de Nederlands-Surinaamse Wortel als een sleutelspeler in de internationale cocaïnehandel, waarvoor hij in 2014 ook al eens werd veroordeeld, maar volgens hemzelf en zijn advocaat Ruud van Boom wordt zijn status opgeblazen en berusten de beschuldigingen over zijn rol bij de twee moorden op slachtoffers uit Amsterdam-Zuidoost op ‘roddel en achterklap’.

De Rotterdamse rechtbank liet hem in de zaak over de drugshandel en liquidaties weliswaar vrij, maar ziet nu sterke aanwijzingen dat Wortel jarenlang, van 1 januari 2018 tot zijn arrestatie op 10 oktober 2022, miljoenen aan kennelijke misdaadwinsten heeft witgewassen. Hij heeft volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie ‘zelfs tijdens zijn penitentiair programma uitgaven gedaan die geen legale herkomst hebben’.

De onderzoeken naar Wortels witwassen én zijn veronderstelde drugshandel en betrokkenheid bij de twee liquidaties zijn nog in volle gang, laat justitie weten. De witwasverdenking is ingebracht om te voorkomen dat hij naar het buitenland vlucht.

De liquidaties, waarbij Wortel volgens de opsporingsdiensten betrokken was, betreffen die op oud-profvoetballer Kelvin Maynard (32), in september 2019 in Amsterdam-Zuidoost, en de 23-jarige Genciël Feller, die eerder die maand werd doodgeschoten op Curaçao.

De twee moorden zouden een wraakactie zijn voor de diefstal van 400 kilo cocaïne in juli 2019. Waar en hoe de drugs gestolen zouden zijn, is altijd onduidelijk gebleven.

