Piet Heintunnel voor 15 maanden dicht: ‘Dit wordt een drama voor de deur’

Wen er maar aan: een gesloten Piet Heintunnel. Beeld Het Parool

Dagelijks rijden zo’n 30.000 motorvoertuigen door de Piet Heintunnel, die de ring A10 via de S114 verbindt met de Amsterdamse binnenstad. Vanaf vrijdag moeten zij hun route verleggen: de tunnel aan de oostkant van Amsterdam krijgt een grondige opknapbeurt en is tot uiterlijk 30 september 2022 niet te gebruiken. Alleen tram 26 legt nog zijn oorspronkelijke route door de tunnel af.

De renovatie duurt lang, want er is veel werk aan de winkel. Zo worden verouderde technische installaties vervangen en vluchtwegen, de waterafvoer, de brandmeldinstallaties, de opritten en de camerasystemen aangepakt. Daarbovenop krijgt de Piet Heintunnel een nieuw besturingssysteem, dat uitvoerig moet worden getest voor het in gebruik kan worden genomen.

Alternatieve routes

Voor automobilisten betekent dat de komende maanden dus omrijden, vertraging en file. De officiële omleidingsroutes die de gemeente heeft uitgestippeld lopen via de IJtunnel (S116) en de Gooiseweg/Wibautstraat (S112). Maar ook de Amsterdamsebrug, die het wegverkeer over het Amsterdam-Rijnkanaal via de Indische Buurt de stad in leidt, zal volop gebruikt worden, verwacht de gemeente.

“Ondanks meerdere omleidingen is overbelasting van alle andere uitvalswegen zeer waarschijnlijk,” zegt ook Arnoud Broekhuis, manager Verkeersinformatie bij de ANWB. “De IJtunnel en de Wibautstraat zijn geen volwaardige alternatieven. Binnen een grote stad zijn die haast onmogelijk om aan te bieden.”

De kruising aan de voet van de Amsterdamsebrug (Flevoweg/Zeeburgerdijk) is aangepast waardoor er meer capaciteit is op de route, beide kanten op. Op andere verwachte bottlenecks, zoals de Middenweg in de Watergraafsmeer, gaat de gemeente de doorstroom extra monitoren. “We zoeken naar een balans tussen goede doorstroming en een té goede doorstroming,” laat een woordvoerder weten. Want: “Een te goede doorstroom trekt weer te veel verkeer aan op de route.”

Overlast

Ook bewoners en ondernemers in de omliggende gebieden rond de routes door de IJtunnel en de Watergraafsmeer gaan een periode van forse overlast tegemoet. Winkelier Adnan Dinsever zit met zijn buurtsuper Wibautmarkt direct aan de – hoe kan het ook anders – Wibautstraat. Normaal gesproken is dat al een drukke weg, maar als omleidingsroute van de Piet Heintunnel wordt dat alleen maar erger. Dat de tunnel dichtgaat was hem bekend, maar vijftien maanden? “Oei, dat hoor ik voor het eerst.” Dinsever kijkt niet uit naar de extra toestroom van verkeer. “Al dat lawaai in de winkel. En het is slecht voor het milieu en misschien ook wel voor onze gezondheid.”

Jessica Schuddeboom heeft een cosmeticabedrijf Beautsy aan de Zeeburgerdijk en is allerminst enthousiast over de hoeveelheid auto’s die ze voor haar kantoor kan verwachten. “De Amsterdamsebrug heeft natuurlijk ook maar twee banen, dus die route levert sowieso al files op. Dat wordt hoe dan ook een drama voor de deur.”

Bij studentenpompstation Kriterion bij de S114 wordt het juist rustiger. Té rustig, vreest Tane Nieuweboer, voorzitter van het bestuur van Kriterion. De pomp aan de IJburglaan is een prominente plek voor automobilisten die de Piet Heintunnel gebruiken. Nieuweboer ziet de aankomende tunnelloze tijd daarom met lede ogen aan. Ze verwacht een halvering van de klandizie. “Het wordt geen leuke tijd, nee.”

Ondersteuning

Om alle veranderingen in goede banen te leiden, worden vanaf het moment van sluiting van de Piet Heintunnel speciale stedelijke weginspecteurs op motoren ingezet, meldt de gemeente. Deze kunnen ondersteunen bij de doorstroom en bij verkeersonveilige situaties.

“Maar we zijn ons ervan bewust dat de afsluiting hoe dan ook hinder zal veroorzaken,” laat een woordvoerder weten. “Het verkeer moet echt zijn weg gaan zoeken de komende anderhalf jaar.” Automobilisten zelf gaan weinig verschil zien als de tunnel klaar is in 2022, maar deze is dan wel weer conform alle veiligheidsregels ingericht, aldus de gemeente.