Piet Heintunnel volgende week 10 dagen dicht

Bereikbaarheid

De Sportheldenbuurt is voor bestemmingsverkeer bereikbaar via de Bob Haarmslaan en de Eef Kamerbeekstraat.

Bewoners van Zuiderzeeweg en de Zuider IJdijk kunnen aanrijden vanuit Amsterdam Oost over de Amsterdamse Brug.

Bewoners van de Diemerzeedijk kunnen gebruik maken van de route over Steigereiland, via de Jan Olphert Vaillantlaan en de Hein de Haanbrug.

Gemotoriseerd verkeer richting Oost wordt omgeleid via de S112 (Gooiseweg). Gemotoriseerd verkeer richting Noord wordt omgeleid via de S116 (Nieuwe Leeuwarderweg).

Nachtbussen 245 en 289 worden omgeleid.

Bus 37 vanaf Amstelstation stopt ter hoogte van de ingang van de P&R en rijdt vervolgens terug.

Bus 36 vanaf station Sloterdijk , via station Noord rijdt tot aan de Eef Kamerbeekstraat en terug.

Fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten kunnen langs het werkterrein.Tram 26 rijdt tijdens de werkzaamheden de normale route.