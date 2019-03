Piet Heintunnel vanaf 1 mei afgesloten voor vrachtauto's

Dat zei verkeerswethouder Sharon Dijksma donderdagochtend in de gemeenteraad.



De maatregel moet voorkomen dat de tunnel voor al het verkeer wordt afgesloten. "Nu kunnen personenwagens gebruik blijven maken."



Mankementen

Eigenlijk had de renovatie op 1 januari 2019 gereed moeten zijn. De buis voor de tramrails, die in 2005 in gebruik werd genomen, is nog in orde. Maar de wegtunnel, bij de oplevering in 1997 de langste Nederlandse autotunnel, kent grote mankementen.Vrijwel alle installaties verkeren in matige of slechte conditie en zijn aan vervanging toe.



Bekend zijn de enorme plassen water die bij hevige regenval soms leiden tot het afsluiten van een rijstrook. Om dit euvel te verhelpen is de tunnel in 2014 al eens gerepareerd.



Maar er blijkt veel meer aan de hand te zijn. In twintig jaar is er nooit groot onderhoud uitgevoerd. Maar inmiddels is de tunnel 200.000 uur in gebruik geweest en is het tijd voor renovatie. Vrijwel alle installaties verkeren in matige of slechte conditie en zijn aan vervanging toe.