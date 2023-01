Piet Heintunnel opent vrijdagavond, na 19 maanden onderhoud

De Piet Heintunnel gaat 20 januari om 21.00 uur weer open. Beeld ANP / ANP

Automobilisten in het oostelijk deel van de stad zullen opgelucht ademhalen nu de werkzaamheden aan de belangrijke verkeersader zijn afgerond. Vrijdagavond 20 januari om 21.00 uur gaat de Piet Heintunnel voor hen weer open. De 25 jaar oude tunnel was sinds 25 juni 2021 afgesloten voor autoverkeer. Voor het onderhoud stond 15 maanden, maar het duurde maanden langer. De laatste horde was de vergunning van de Omgevingsdienst Noorzeekanaalzone. Die vergunning werd dinsdag 17 januari afgegeven.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Van der Horst (Verkeer) dat er in de eerste maanden na de opening grotere kans is op storingen in de tunnel. Zij wijst erop dat er met de onderhoudsaannemer prestatieafspraken zijn gemaakt en dat hij paraat staat om ‘kinderziektes’ op te lossen. Tot slot bedankt zij bewoners, automobilisten en andere reizigers ‘voor hun geduld en medewerking’.

Vluchtwegen

Er moest veel geklust worden aan de tunnel: verouderde technische installaties moesten worden vervangen, de vluchtwegen, waterafvoer, de brandmeldinstallaties, de opritten en de camerasystemen werden aangepakt.

In de tussentijd moest het verkeer uit de Indische Buurt en de Oostelijke Eilanden via de Zeeburgerdijk rijden om de ringweg te bereiken, wat voor de nodige verkeersdrukte zorgde.

In maart 2022 werd bekend dat de geplande openingsdatum niet zou worden gehaald. Corona was de grote boosdoener, want in de vluchtwegen en tussen de kabels in het plafond was anderhalve meter afstand bewaren niet mogelijk. 2 december was de nieuwe stip die op de horizon werd gezet.

28 november werd duidelijk dat de datum in december niet met pen, maar met potlood in de agenda stond. Nieuwe veiligheidsproblemen gooiden roet in het eten. Wanneer zou de tunnel dan openen? Wethouder Van der Horst sprak over ‘een aantal weken’, maar kon geen exacte datum geven. Zelfs afgelopen donderdag kon de gemeente geen duidelijkheid geven over wanneer er weer auto’s door de tunnel zouden rijden. Vervolgens was het wachten op de vergunning van de omgevingsdienst.