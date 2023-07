Piet Heintunnel en IJtunnel weer open na urenlange storing

De IJtunnel begint een zorgenkindje te worden. Beeld Jakob van Vliet

De Piet Heintunnel was vanaf ongeveer 13.00 uur dicht. Een woordvoerder van de gemeente bevestigde dat de tunnel gesloten was voor verkeer vanwege een ‘storing met de intercom’. Een monteur heeft de problemen inmiddels verholpen.

De tunnelbuis van de IJtunnel vanaf het Centrum richting Noord was sinds zondagavond ook dicht. Een probleem met de ventilatie was daar de boosdoener. Rond 13.45 uur waren de problemen verholpen en kon de tunnelbuis na overleg weer opengesteld worden voor verkeer. Een uur later was de tunnel daadwerkelijk weer open voor verkeer.

‘Vanwege de grote drukte’, en om ervoor te zorgen dat verkeer wel de stad uit kan, besloot de gemeente op verzoek van de politie besloten om alle slagbomen van de proef met de knip op de Weesperstraat te openen. Vooral in het Centrum staan lange files.

Slagbomen

Een woordvoerder van wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) zegt dat de gemeente de slagbomen op de Kattenburgergracht heeft ‘geopend toen bleek dat de oostbuis van de IJ-tunnel dicht was’. “Dit om het verkeer de stad uit te geleiden en om ervoor te zorgen dat vrachtverkeer dat niet onder de brug bij de Kattenburgerstraat paste weg kon komen. Omdat de verkeersdrukte al iets afnam, hebben wij er niet voor gekozen om alle slagbomen open te zetten. Het openzetten van een slagboom heeft ook weer effecten. Dat kan namelijk ook weer verkeer aantrekken dat dan ook weer de stad uit moet, terwijl daar juist een probleem is. Met de nood- en hulpdiensten hebben wij de afspraak gemaakt dat zij kunnen vragen om de slagbomen te openen. Dat is in dit geval gebeurd en dan doen we dat direct.”

Door de storing bij de IJtunnel reden de bussen van EBS allemaal tot Station Noord in Amsterdam-Noord. Daar kunnen passagiers de Noord/Zuidlijn pakken om op Centraal Station te komen. Of de bussen van EBS alweer naar Centraal Station rijden is nog niet bekend.

Eerdere storingen

De IJtunnel begint een zorgenkindje te worden. Vorig jaar augustus was er een urenlange technische storing, waardoor de tunnel uren dicht was. In oktober was de tunnel bijna twee dagen dicht vanwege een storing aan het omroepsysteem. Anderhalve maand geleden ging de tunnel in de nacht van zondag op maandag dicht voor regulier onderhoud, maar was hij daarna bijna de hele dag wederom dicht door een storing.

De Piet Heintunnel ging begin dit jaar weer open, nadat er negentien maanden lang onderhoud aan gepleegd was. De tunnel is een belangrijke schakel tussen het centrum van Amsterdam en Zeeburgereiland, IJburg en de ringweg A10, en is extra belangrijk nu meerdere wegen tussen het centrum en Oost zijn afgesloten vanwege de proef met de knip op de Weesperstraat.

Na de heropening van de Piet Heintunnel zijn er al meerdere storingen geweest, waardoor verkeer niet door de tunnel kon rijden. Verkeerswethouder Melanie van der Horst waarschuwde daar in een brief aan de gemeenteraad ook al voor.

