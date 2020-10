Piet Boon heeft met het Rosewood eindelijk zijn wauw-gebouw

Piet Boon. Beeld Iris Ooms

De Oostzaanse Amsterdammer ontwerpt het interieur van het meest spraakmakende hotel van de stad: het Rosewood in het voormalige Paleis van Justitie aan de Prinsengracht. “Het is zo’n mooi iconisch gebouw, daar moést iets mee gebeuren. Ik wilde dit zo graag doen. Eindelijk een groot, project in mijn eigen stad. We doen wel vaker opdrachten in Amsterdam, laatst nog aan de Herengracht. Maar dit is een openbaar gebouw, vijfsterren superluxe en dat in zo’n monumentaal pand.”

Het heeft lang geduurd. Vier jaar geleden noemde Boon, zonder te kunnen zeggen wát dan, de opdracht al zijn 'wauw-heb-jij-dat-gemaaktgebouw’. Sinds 2013, toen het Gerechtshof verhuisde, is bekend dat het Paleis van Justitie hotel wordt. In 2015 ontfermde de Chinese hotelgroep Rosewood zich over het gebouw. Pas donderdag kwam de verbouwing, na jaren bezwaarprocedures, definitief rond.

Rosewood vroeg vervolgens Studio Piet Boon om te pitchen, tegen een aantal buitenlandse partijen. “Als je tegen ontwerpers uit New York en Azië concurreert die al heel vele hotels hebben gedaan, dan moet je je onderscheiden. Wij hadden een voordeel: wij kennen de geur van Amsterdam, we kennen de topwinkels, topstraten en weten hoe de Amsterdammer denkt. Rosewood gaat heel erg over sense of place: de verbondenheid met de locatie laten terugkomen in het hotel.

Amsterdams

“Dat mis ik bij veel Amsterdamse hotels. Het Conservatorium Hotel had ook goed in Milaan kunnen staan. Het Waldorf is typisch Amerikaans. Wij wilden echt een Amsterdams hotel maken.” Dat gaat straks tot op detailniveau. “Het gebak moet van Holtkamp zijn. De bloemen van Pompom. Van instituten uit de binnenstad.”

Het Rijksmuseum diende als leidraad bij het ontwerp. “Ik reis heel veel, zie veel hotels. Maar ik heb vaak nog drempelvrees. Meteen bij de ingang staat als een barricade de receptie. Terwijl je wilt worden uitgenodigd om binnen te lopen.” “Ik ben geïnspireerd door de Eregalerij van het Rijks. Daar kom je binnen, dan onderga je die hele zaal en helemaal achterin hangt Rembrandt. De Nachtwacht wordt bij mij de receptie.”

Gasten, maar vooral Amsterdamse bezoekers moeten het Rosewood straks worden binnen gezogen. “Ook als je geen hotelgast bent kan je er wel naar binnenlopen. Dat je even een kop koffie kan halen. In de meeste hotels sta je voor het blok omdat die receptie in de weg staat.”

Boon brengt de drie oorspronkelijke ingangen van het complex aan de Prinsengracht weer terug. “Het Paleis van Justitie had één hoofdingang. Dat maakt het heel erg gesloten. Daardoor zien veel Amsterdammers het gebouw ook niet. Je loopt er langs. Maar het moet net zo uitnodigend worden als bij de onderdoorgang van het Rijks. Daar staan de poorten ook open.”

Monument

Het complex is een samenvoeging van een voormalig weeshuis uit 1666 en een aanbouw uit 1864, beide monument. “We hebben hele studies naar het verloop van het gebouw. We hebben, met Monumentenzorg, aan de lambrizering gekrabd op zoek naar de oorspronkelijke kleuren. We moesten bij het ontwerp het monument ontzien. Dat kost heel veel tijd. Maar die tijd hadden we, omdat er meer zaken speelden.” Waarmee Boon doelt op de jarenlange bezwaarprocedures van omwonenden.

Studio Piet Boon is verantwoordelijk voor het hele interieurontwerp, van de kamers tot vrijwel alle gemeenschappelijke ruimtes, de restaurants en bars, spa en het congrescentrum met balzaal. Bij één restaurant wordt voor het ontwerp samengewerkt met het Amsterdamse Concrete, het andere met het Spaanse Sagrada. De binnentuinen zijn ontworpen door Piet Oudolf.

“Het was een ontzettend moeilijke opdracht,” zegt Boon. “Elk van de 134 kamer is anders. We moeten de oorspronkelijke maten aanhouden, omdat het monumentale ruimtes zijn.” Hij wil sommige kamers het gevoel geven van een stadsappartementje. “Zeker aan de grachtenkant. Dat vond ik ontzettend leuk om over na te denken. Het moet voelen als huisje. Als je in de VS woont en je komt naar Amsterdam, hoe leuk is het om te overnachten zoals je in Amsterdam woont.”

Doorbreien

Ook de gemeenschappelijke openbare ruimtes vergen veel aandacht. “De juridische bibliotheek van het Hof is een prachtige ruimte, maar heel moeilijk om met het leidingwerk om te gaan.” Het conferentiecentrum van het hotel komt rond een van de binnentuinen, die overkapt wordt. Onder een tweede binnentuin komt de spa, inclusief zwembad, in een waterkelder die in de negentiende eeuw voor de stelling van Amsterdam is aangelegd. “We hebben heel erg lang zitten stoeien. Ontwerpen in een monument is doorbreien.”

Dat hotels momenteel niet hoog scoren bij sommige mede-Amsterdammers, erkent hij. “Ik snap dat mensen schrikken als ze een hotel in de buurt krijgen. Buren zijn ook bang voor die verbouwing. Dat is een terecht zorg. Maar ik denk dat dit hotel voor de buurt een verrijking is.”

“Het Paleis is altijd een bolwerk geweest, zeker aan de kant van de Lange Leidsedwarsstraat. Die krijgt nu meer grandeur. Als het een jaar open is, hebben mensen het gevoel dat het er al heel lang is. Daarvan ben ik overtuigd. Dat je niet goed ziet wat er nieuw is en wat er al eeuwen zat. Als het klaar is moet het niet alleen een mooi gebouw. Er moet een lange houdbaarheidsdatum op zitten. Het zal niet gauw lelijk worden.”