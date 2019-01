Picnic gaat in (bijna) heel Amsterdam bezorgen

Zuid en West worden vanaf de Johan Huizingalaan bevoorraad. Picnic had al een hub op Overamstel.



Ook in de Amsterdamse wijken waar Picnic al bezorgt, gaat de capaciteit omhoog. Picnic is dan ook op zoek naar personeel om de groei op te vangen. Er zijn nu zestig wagentjes en tweehonderd bezorgers voor Amsterdam, dat moet eind dit jaar zijn verdubbeld.



Picnic kreeg eind vorig jaar kritiek van vakbond FNV over de werkomstandigheden in zijn distributiecentra. "We hebben de bond uitgenodigd zelf eens te komen kijken," zegt Muller.



Haloumi en sojamelk

Amsterdam is momenteel de zesde stad voor Picnic, dat in 2015 in Amersfoort begon. Met de stadsbrede uitbreiding moet Amsterdam de nummer één worden.



De hoofdstad vormt wel een bijzondere enclave. Naast traditionele toppers als melk en bananen scoren hier vooral biologische producten goed. Plat mineraalwater, haloumi, sojamelk en Griekse yoghurt worden in Amsterdam vier keer zo veel verkocht als elders.



Picnic telt in heel Nederland nu 275.000 klanten; in 2017 waren dat er 90.000. Vanwege de groei­spurt maakte het bedrijf over 2017 een verlies van 45,5 miljoen euro. Hoe de cijfers over 2018 uitvallen, is nog niet bekend.



Muller voorspelt dat het bedrijf in 2021 winst zal maken. "Dat hangt af van de vraag hoe snel we verder groeien. We willen in hoog tempo gebieden toevoegen. Vorig jaar zijn we in Brabant actief geworden en daar gaan we nu uitbreiden. En binnenkort starten we in Rotterdam beneden de Maas."



Ook wordt gewerkt aan uitbreiding van de boodschappenbezorging in de Amsterdamse regio.



