Pianojongen haalt ruim 35.500 euro op

Het streefbedrag van 5000 euro is hij hiermee ruimschoots voorbij. Bas wilde door achter elkaar op de zestien stationspiano's te spelen geld inzamelen voor de bestrijding van diabetes. Dat deed hij binnen 18 uur en 10 minuten. Volgens de NS heeft Bas daarmee een nieuw record gevestigd.



"Hartstikke tof," noemde de Bas zijn reis door Nederland. "Ik heb het gewoon gehaald," zei hij op de terugreis van Groningen naar zijn woonplaats Veendam.



Echt moe is de jonge pianist niet. "Ik bleef gewoon wakker," zegt Bas die in Groningen werd aangemoedigd door familie, vrienden en klasgenoten. Op station Zwolle heeft hij nog wel een cappuccino gedronken, maar verder ging het hem redelijk gemakkelijk af. "Het kan misschien dat ik nu elk moment moe word."



Keyboard

Op het station in Veendam geeft Bas nog een laatste optreden. Daar staat geen piano, maar brengt zijn moeder een keyboard langs om de reis op gepaste wijze af te sluiten. Rond 02.00 uur verwacht Bas op bed te liggen en hoopt pas om 14.00 uur weer wakker te worden. De tiener draagt de actie, waarmee hij geld ophaalt voor het Diabetes Fonds, op aan zijn zusje Laura die aan diabetes type 1 lijdt.



"Ik hoop met het geld dat ik via deze actie ophaal ervoor te zorgen dat mijn zusje en alle andere mensen die diabetes hebben misschien wel kunnen geneze," zei Bas voordat hij aan zijn actie begon.



De piano's, die door iedereen bespeeld mogen worden, staan op zestien treinstations. Schipper begon zijn muzikale treinreis om 06.00 uur 's ochtends in Maastricht en eindigde deze rond 00.30 uur op station Groningen. Hij speelde ook op vier piano's in Amsterdam.



Rond 15.30 uur speelde hij op het station in Utrecht, waar ook burgemeester Jan van Zanen van Utrecht aanwezig was. "Bas doet het supergoed voor een manneke van 12 jaar. Hij is heel relaxed en houdt de score heel goed in de gaten," zei een woordvoerder van de organisatie.