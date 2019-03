Piano stationshal Sloterdijk omgegooid

De piano zorgt nog altijd voor veel plezier voor de bespelers en omstanders. Dat is het belangrijkste Woordvoerder NS

Incident

Het is de tweede keer in Amsterdam dat een stationspiano is gesloopt. De vorige keer was het die in de hal van Amsterdam Centraal. Ook toen was de man die het op de piano had gemunt direct aangehouden.



De NS ziet echter geen reden om maatregelen te treffen of geheel te stoppen met de piano's in de stationshallen. "De piano's staan er nu vijf jaar, en in die tijd is er twee keer iets dergelijks gebeurd," aldus de woordvoerder. "We zien het nog steeds als een incident."



Nieuw exemplaar

De baten wegen nog altijd op tegen de kosten, zegt de woordvoerder. "De mensen die erop spelen behandelen het instrument met respect en het zorgt nog altijd voor veel plezier voor de bespelers en omstanders. Dat is het belangrijkste."



Een nieuwe piano is dan ook al onderweg. "De oude piano, of wat ervan over is, is al opgeruimd. Over een weekje zal de nieuwe piano er alweer staan."