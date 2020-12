Pfizer: documenten vaccin ingezien door hackers EMA

Het hoofdkantoor van het EMA. Beeld ANP

Dat heeft het Amerikaanse bedrijf in een verklaring bekendgemaakt. Volgens Pfizer heeft het EMA laten weten dat de aanval geen gevolgen heeft voor de tijdlijn voor goedkeuring van het vaccin. De farmaceut stelt dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat gegevens van deelnemers aan het vaccinonderzoek door de hackers zijn buitgemaakt.

Het is niet duidelijk wie achter de aanval zit en hoe de poging is uitgevoerd. Het EMA zei eerder geen verdere details te kunnen geven in verband met het onderzoek. Wel heeft het bureau aangifte gedaan. Het Team High Tech Crime van de Landelijke Eenheid van de politie is betrokken bij het onderzoek naar de cyberaanval, maar ook de politie geeft geen verdere informatie.

Het EU-agentschap is bezig te beoordelen of het vaccin van Pfizer en BioNTech veilig is voor de Europese markt. Het verwacht uiterlijk 29 december met een eindoordeel te komen. De verwachting is dat in januari een Europees besluit valt over het vaccin van Moderna. Verder bestudeert het EMA het kandidaat-vaccin van het bedrijf Janssen uit Leiden. Wanneer de toezichthouder een positief advies geeft, is het uiteindelijk aan de Europese Commissie om een middel toe te laten.

Interessante informatie

Informatie over de werking van coronavaccins kan interessant zijn voor medicijnontwikkelaars in andere landen. Microsoft waarschuwde onlangs dat Russische en Noord-Koreaanse hackers aanvallen hebben uitgevoerd op meerdere organisaties die betrokken zijn bij het ontwikkelen van een vaccin. In een aantal gevallen zouden de aanvallers daadwerkelijk zijn binnengedrongen in computersystemen, maar het is niet duidelijk wat ze vervolgens hebben buitgemaakt.

Eerder stelde Microsoft dat Chinese hackers probeerden binnen te dringen bij een Amerikaanse universiteit die aan een coronavaccin werkt. In juli klaagden de Verenigde Staten twee Chinese hackers aan voor het stelen van gegevens van het onderzoek naar een coronavaccin.