Peuter op de achterbank bij doodgeschoten vader

Beeld ANP XTRA

Het was een kind van het slachtoffer. De peuter bleef ongedeerd bij het schietincident, dat plaatsvond op de Buitensingel in Duivendrecht.

Even voor half zes ’s middags vonden hulpdiensten Ahmed in een auto bij tuinpark Nieuw Vredelust. Hij verkeerde in kritieke toestand. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar Ahmed overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Het slachtoffer bleek te zijn overleden aan een schotwond.

De politie gaat inmiddels uit van een misdrijf en is op zoek naar getuigen. Seif Ahmed was afkomstig uit Egypte, maar woonde al enkele jaren in Amsterdam. Hij werkte als kapper in Amsterdam-West en was geen bekende van de politie.