Petitie voor straf op beledigen profeet Mohammed razend populair

De Blauwe Moskee. Beeld ANP

Volgens de site was de petitie maandagavond al bijna 60.000 keer getekend. Als dat allemaal geldige handtekeningen zijn, is het ruimschoots boven de grens van 40.000 waarmee in ieder geval in theorie een debat in de Tweede Kamer kan worden afgedwongen.

De petitie is een initiatief van imam Ismail Abou Soumayyah van de als salafistisch te boek staande Quba-moskee in Den Haag. ‘Wij moslims veroordelen met klem alle vormen van geweld naar aanleiding van de spotprenten,’ luidt de eerste zin. ‘Dit gezegd te hebben, vinden wij moslims ook dat het beledigen van onze profeet Mohammed niets te maken heeft met de vrijheid van meningsuiting. Het is eerder een tekort aan fatsoen en leidt ook nog eens tot maatschappelijke spanningen alsook het structureel beledigen van moslims. Wij roepen de overheid dan ook op om het beledigen van de profeet (zelfs alle profeten) strafbaar te stellen.’

Yassin Elforkani

De petitie is in lijn met een voorstel dat Yassin Elforkani, de imam van de Blauwe Moskee in Amsterdam, vrijdag deed om de vrijheid van meningsuiting in te perken.

Een burgerinitiatief mag niet over de Grondwet gaan. Volgens hoogleraar staatsrecht Wim Voermans is daar in dit geval geen sprake van. “Ik ben het er zelf niet mee eens, maar dit initiatief kan volgens mij wel. Je vraagt in wezen om een wet waarmee je een grondwettelijk recht wil inperken.” Het gaat dus niet om herziening van de Grondwet, aldus Voermans.

Maar de aan de Universiteit van Amsterdam verbonden politicoloog Menno Hurenkamp, die onderzoek heeft gedaan naar burgerinitiatieven, acht het vrijwel uitgesloten dat de Tweede Kamer bereid is tot een debat over herinvoering van godslastering. “Dit soort initiatieven sneuvelen heel vaak op gebrek aan politieke wil. Al komen er 200.000 handtekeningen, ik acht de kans bijna nul dat de Tweede Kamer hiermee instemt in de aanloop naar de Kamerverkiezingen.”