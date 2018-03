Petitie voor naamsbehoud Stadionplein ipv Cruijffplein

De petitie is bijna zeshonderd keer ondertekend sinds de start op 27 februari, bijna een week nadat het college van b. en w. liet weten dat het Stadionplein omgedoopt zal worden tot Johan Cruijffplein, naar de op 24 maart 2016 overleden voetballer.



'Het idee om dit plein, met deze historie, te wijzigen in het Johan Cruijffplein is totaal ongepast en doet af aan wat er met de naam van dit plein en omliggende straten ooit bedoeld is,' zegt initiatiefnemer Menno Köhler. Daarmee refereert hij aan de Olympische Spelen in 1928.



Verdeeldheid

De familie Cruijff liet weten geraakt te zijn door de naamsverandering, maar niet iedereen is van de plannen gediend. Buurtbewoners die tegen zijn, lieten van zich horen. Het aanpassen van de naam van het plein zou zelfs zorgen voor verdeeldheid in de buurt.



