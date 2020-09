Petitie voor behoud Bostheater al ruim 10.000 keer ondertekend

De Drie Musketiers, gespeeld door theatercollectief De Warme Winkel en het Amsterdamse Bostheater. Beeld Sofie Knijff

Zonder subsidie dreigt het doek te vallen voor het Bostheater. ‘We zijn verbijsterd, boos, verdrietig en heel erg strijdbaar! We laten het hier uiteraard niet bij zitten en we roepen de wethouder en de gemeenteraad op om met een oplossing te komen voor het te laat is,’ aldus het podium in de petitie.

“Wij zijn een a-typisch theater en komen daarom voor heel veel regelingen niet in aanmerking,” zegt directeur Ingejan Ligthart Schenk. “Er is geen theater zoals dit. Maar door subsidiesystematiek, zoals dat we maar vier maanden per jaar voorstellingen programmeren en veel coproduceren, vallen we nu buiten de boot.”

Corona

Het Bostheater is een van de 43 culturele instellingen die wel een positief advies van het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft voor de meerjarige subsidie 2021-2024, maar het niet krijgt omdat er niet genoeg geld is. De handtekeningen worden op 15 september aan wethouder Touria Meliani (Cultuur) overhandigd. Op 16 september overlegt de gemeenteraad over de kunst- en cultuursubsidies.

“Voor veel mensen is het Bostheater de eerste aanraking met cultuur. We willen laagdrempelig theater blijven maken en dat wordt lastig zonder subsidie,” zegt Ligthart Schenk. “Er is veel draagvlak. In de coronazomer waren op vier na alle 140 voorstellingen uitverkocht.”

Weliswaar met aanpassingen: waar normaal gesproken 1500 mensen op de grote tribune passen, was er nu een aangepaste tribune voor 150 mensen gebouwd. Ligthart Schenk: “Zoals voor iedere culturele instelling geldt, heeft dit jaar ook voor ons geld gekost. Maar juist in coronatijden is het Bostheater een goed alternatief, omdat het in de buitenlucht is.”

Ons’ Lieve Heer op Solder

Onlangs werd bekend dat het college het door het wegvallen van de subsidie eveneens met sluiting bedreigde museum Ons’ Lieve Heer op Solder alsnog wil redden door het aan de Amsterdamse Basisinfrastructuur toe te voegen. Ook elf andere culturele instellingen in de categorie theater krijgen alsnog subsidie. Dat zijn De Kleine Komedie, Adelheid+Zina, Afro_Vibes, Amsterdams Kleinkunst Festival, Bog, Feikes Huis, Raymi Sambo Maakt, Rast, Rudolphi Producties, Storytelling Centre en Tent. Het Amsterdamse Bostheater valt daar niet onder.