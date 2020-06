Petitie tegen zwerfafval Sloterpark: neem je eigen troep mee

De prullenbakken in het Sloterpark zijn vaak overvol. Beeld Jan van der Borden

Van der Borden loopt regelmatig zelf afval te prikken in het Sloterpark. Maar na een zonnig en drukbezocht pinksterweekend was de maat vol. “Alles ging mis. De prullenbakken waren allemaal vol en het afval eromheen waaide alle kanten op. Dat blijft vaak dagen in het park liggen.” Volgens Van der Borden heeft de gemeente simpelweg niet de mankracht om het park afvalvrij te krijgen. Daarom startte hij de petitie ‘Een schoon Sloterpark’.

De oplossing ligt volgens Van der Borden bij het aanpakken van de bron. “Als iedereen na recreatie zijn eigen afval meeneemt, is het probleem opgelost.” Met de petitie zoekt hij steun bij mede-Amsterdammers zodat hij de gemeente kan vragen om hierop beleid te maken. Een take home policy, noemt hij het. De gemeente zou daar dan wel op moeten handhaven. “Dit beleid werkt in landen als Australië en Denemarken al heel goed.”

Daarnaast wil de initiatiefnemer bewustwording creëren en roept hij bezoekers op om hun afval niet te laten rondslingeren. “Mensen zijn nu kennelijk nog te lui.” Van der Borden is absoluut niet tegen barbecueën en picknicken, maar houdt zijn hart vast als hij denkt aan al die Nederlanders die vooral in eigen land vakantie gaan vieren. “Het ergste moet deze zomer nog komen.”

Gemeente

De gemeente erkent het afvalprobleem, vertelt een woordvoerder van stadsdeel Nieuw-West. “Het is bekend dat er in heel Amsterdam meer afval is door de coronacrisis. Wij staan in contact met de initiatiefnemer en bekijken wat er mogelijk is.” Concrete plannen, zoals de geopperde take home policy, heeft de gemeente nog niet.

Het Sloterpark is niet de enige plek waar de overlast door zwerfafval groot is. “Naar aanleiding van klachten hebben we daarom al zes extra containers geplaatst bij het Sloterstrand,” aldus de woordvoerder.

De petitie is inmiddels door 435 mensen ondertekend.