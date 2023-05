Petitie tegen schrappen tramlijn 19: ‘Deze tram is van vitaal belang voor duizenden Amsterdammers’

Tram 19 gaat nu nog in gestrekte draf van Diemen naar station Sloterdijk. Beeld Eva Plevier

Van alle achterhoedegevechten, is de romantische nabrander misschien wel de mooiste. Voor Cameron Dinger is het geplande verdwijnen van tram 19 persoonlijk: het is de lijn die hem altijd direct van zijn huis in West vervoert naar het huis van zijn geliefde in Oost. Omdat die tram op de nominatie staat te verdwijnen, begon hij een petitie die inmiddels bijna 3000 handtekeningen aantikt.

Het is de langste lijn van Amsterdam: van Diemen gaat het in gestrekte draf naar station Sloterdijk. Volgens het concept vervoerplan van het GVB dat in maart uitlekte, worden delen van het traject volgend jaar overgenomen door de lijnen 7 en 12. Oorzaak: veel reizigers zijn na corona niet teruggekomen in het openbaar vervoer waardoor het GVB moet snijden in de dienstregeling.

Autoluw

“Dat de 19 gaat verdwijnen, is voor mij heel persoonlijk. In een halfuur ga je er de hele stad mee door,” zegt Dinger. “Bij mij voor de deur instappen, bij mijn vriendin voor de deur er weer uit. Als dat verdwijnt is dat niet alleen heel ongemakkelijk, maar ook een teken aan de wand voor de positie van het openbaar vervoer in Amsterdam. Als je nou een autoluw beleid wil voeren, moet je niet tramlijnen verschralen.”

Dinger blijkt niet in zijn eentje te staan: in een paar dagen tijd tekenden niet alleen duizenden Amsterdammers maar ook opvallend veel Diemenaren de petitie. Dinger: “De tramlijn is van vitaal belang voor duizenden mensen die er dagelijks gebruik van maken om naar werk, school en andere belangrijke bestemmingen in het centrum te reizen. Inwoners van Diemen kregen de belofte van een goede verbinding met het stadscentrum, deze belofte is nu weg.”

‘Tram 14 mot blijfe’

Voor alle duidelijkheid: die verbinding zal er wel blijven, wat ingewikkelder wordt is de directe verbinding met de stad. Diemenaren reageerden in maart desalniettemin geschokt: enkele jaren eerder was hun vaste verbinding met de binnenstad van Amsterdam al aangepakt met het verdwijnen van tram 9.

De initiatiefnemer wil zijn petitie overigens geen achterhoedegevecht noemen. “De plannen zijn nog niet definitief, we hebben de hoop dat we dit onderwerp kunnen neerleggen bij een partij in de gemeentepolitiek. Wij hopen dat het GVB en de politiek de plannen voor het schrappen van tramlijn 19 heroverwegen en willen kijken naar alternatieven zoals het verminderen van frequentie.”

De actie ‘Houdt tram 19 op de rails’ heeft een illustere voorganger. In 2016 werd een comité opgericht tegen het schrappen van een andere lijn: ‘Tram 14 mot blijfe’. Dat werd pas opgeheven in de zomer van 2021, toen de initiatiefnemers na vijf jaar het bijltje erbij neergooiden, naar eigen zeggen omdat ze waren moegestreden.

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft al meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.