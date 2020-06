Petitie tegen massatoerisme duizenden keren ondertekend

Beeld ANP

Het rustige straatbeeld in het centrum van Amsterdam tijdens de coronacrisis, zonder de hordes toeristen en bijbehorende rolkoffers, dat staat de initiatiefnemers van de petitie ‘Amsterdam heeft een keuze’ wel aan.

Het volksinitiatief stelt dat de gemeente voor een tweesprong staat: terugkeren naar de situatie waarin de binnenstad voornamelijk wordt gebruikt door toeristen of inzetten op een plan waarbij bewoners centraal staan. Ze willen dat laatste.

“Als het aantal toeristen weer stijgt naar het niveau van voor de crisis, zullen de hele economie en het straatbeeld weer door toeristen gedomineerd worden,” zegt mede-initiatiefnemer Martijn Badir (28). “Amsterdammers voelen zich dan gewoon niet meer thuis in de binnenstad en dat zou eeuwig zonde zijn. Kennelijk zijn heel veel stadgenoten het daarin met ons eens.”

12 miljoen

Eén van de eisen: de gemeente Amsterdam moet wettelijk vastleggen dat het aantal toeristenovernachtingen in de stad de komende vijf jaar niet boven de 12 miljoen per jaar komt. Om dat te realiseren, willen ze dat er een geheel of gedeeltelijk verbod op vakantieverhuur komt, een absolute hotelstop en een vergunningenstop voor het uitbreiden van huidige hotels. Ook willen ze dat hotelpanden worden omgetoverd tot bestemmingen die meerwaarde hebben voor Amsterdammers en dat een speciale wethouder Toerisme & Leefbaarheid wordt aangesteld.

Binnen een dag is de petitie duizenden keren ondertekend door mensen die niet terugwillen naar de situatie ‘voor coronatijd’. Op het moment van schrijven staat de teller op 11.693. Daarmee is de grens waarbij de gemeenteraad een besluit over de tekst moet nemen ruim behaald.

Mocht de raad het voorstel afwijzen, dan willen de initiatiefnemers doorgaan tot er genoeg handtekeningen zijn verzameld voor een referendum. Daarvoor zijn 27.000 handtekeningen nodig.