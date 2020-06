Petitie tegen massatoerisme Amsterdam haalt genoeg handtekeningen voor referendum

Beeld ANP

Het volksinitiatief kwam tien dagen geleden online en werd binnen een paar dagen al 11.000 keer ondertekend, waarmee de gemeenteraad verplicht is om zich over het voorstel te buigen. Mocht de raad de ideeën afwijzen, dan kunnen de initiatiefnemers nu een raadgevend referendum eisen.

Maximaal twaalf miljoen toeristenovernachtingen per jaar en het aanstellen van een wethouder Toerisme & Leefbaarheid. Dat zijn de speerpunten van het voorstel. Volgens de initiatiefnemers was de rust die de coronacrisis met zich meebracht een ‘welkome pauze voor alle Amsterdammers,’ en is dit hét moment om verandering te brengen in de ‘ernstig verstoorde balans tussen wonen, werken en recreëren.’

Volksstemming

“Wij zijn absoluut van plan een referendum aan te vragen als de gemeenteraad het voorstel afwijst,” zegt één van de initiatiefnemers Jacques Huppes (32). “Er is nog nooit een volksinitiatief geweest dat zo snel zo veel handtekeningen heeft gekregen. Daaraan merken we hoe breed dit leeft.”

Het duurt nog even tot het duidelijk wordt of het tot een referendum gaat komen. “Waarschijnlijk gaat de raad onze ideeën pas na het zomerreces behandelen,” zegt Huppes. Hij heeft vertrouwen in een goede uitkomst van een mogelijk referendum. “Bijna iedereen ziet dat de situatie niet helemaal meer houdbaar was.”

Burgemeester Halsema maakte eerder al bekend de ambitie te hebben het aantal toeristen in Amsterdam te verminderen. “De 1,5 metersamenleving maakt duidelijk dat het heel druk is in Amsterdam, het kost ons al moeite om voldoende openbare ruimte te regelen voor bewoners. We krijgen problemen als de toeristen in groten getale terugkeren. We zaten op zo’n 19 miljoen bezoekers per jaar. Ik ben nog geen Amsterdammer tegengekomen die het niet te druk vond in de stad. We moeten veranderen.”