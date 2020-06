Petitie tegen herinrichting Amsterdamse Bos veelvuldig ondertekend

Beeld ANP

In het plan van de gemeenten staat onder meer dat het bos in verschillende zones voor natuur, rust en activiteiten wordt opgedeeld. Verder komt er een divers aanbod aan recreatie, dat jaarlijks wordt getoetst aan de behoeften van de bezoekers.

De ondertekenaars van de petitie noemen het idee om het bos in zones op te delen ‘overbodige regulering’. Ze zijn van mening dat er in de dagelijkse praktijk juist veel onderling respect tussen verschillende gebruikers van het bos is en dat bezoekers daarom ‘slachtoffer worden van overbodige regelzucht door de gemeenten’. Ook vinden ze dat de regels de sfeer in het bos zullen ondermijnen. Ze verzoeken de gemeenten daarom het zogeheten Bosplan in te trekken.

Er komen jaarlijks zo’n 6 miljoen bezoekers in het Amsterdamse Bos, dat eigendom is van de gemeente Amsterdam maar vooral op grondgebied van Amstelveen ligt.