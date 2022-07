Petitie studenten voor goed ov, ook Amsterdamse scholen bezorgd

Het busstation bij station Sloterdijk. Beeld ANP / Kim van Dam

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb), de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB MBO) en het Landelijk Aktiecomité Scholieren (LAKS) zijn een petitie begonnen. Ze roepen het kabinet op voor Prinsjesdag met een reddingsplan te komen.

“Iedereen in Nederland moet naar school of college kunnen komen zonder zich zorgen te maken of er wel genoeg bussen of treinen rijden,” benadrukt de voorzitter van de LSVb, Joram van Velzen.

‘Als de overheid niet voor een écht vangnet zorgt, dreigt er een kaalslag in het ov. Voor jongeren die vaak geen auto hebben en afhankelijk zijn van het ov, betekent dit dat onderwijs een stuk minder bereikbaar wordt,’ staat in de petitie.

Zorgen bij Amsterdamse scholen

Ook vervoerregio Amsterdam en het rijk kwamen vorige week niet tot het financiële akkoord waar verkeerswethouder Melanie van der Horst op hoopte. Van der Horst erkende woensdag dat het daardoor zeer ingewikkeld zal worden om het openbaar vervoer in Amsterdam op dezelfde manier te laten rijden als nu gebeurt. De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) deelt dan ook de zorgen van de studentenvakbonden. ‘Studenten mogen niet de dupe worden van een aangepaste dienstregeling,’ laat de school in een reactie weten.

‘Als we iets hebben geleerd van de pandemie dan is het wel dat fysieke ontmoeting essentieel is voor de kwaliteit van het onderwijs, de samenwerking en het welzijn van studenten.’ De universiteit, met haar campus in Zuid, denkt mee met ‘overheden en ov-partijen’ over hoe het openbaar vervoer in Amsterdam voor iedereen toegankelijk kan blijven.

Ook de Hogeschool van Amsterdam (HvA) – met vijftien locaties in Nieuw-West, Centrum, Oost en Zuidoost – noemt de verschraling van het ov ‘zorgelijk’. ‘Het is heel belangrijk dat het ov op peil is, omdat veel van onze studenten in de regio wonen en niet makkelijk aan woonruimte in de stad komen, vanwege de woningmarkt. Zij zijn daarmee afhankelijk van het ov om bij de HvA te kunnen komen.’

De Amsterdamse studentenvakbond Asva en ROC Amsterdam, de grootste onderwijsinstelling op mbo-niveau in Amsterdam, konden donderdag niet op de petitie reageren.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: