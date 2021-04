Petitie opgezet voor Amsterdamse zusjes voor wie uitzetting dreigt

Sofia (rechts) en Najoua, de twee zussen voor wie uitzetting naar Marokko dreigt Beeld Hilde Harshagen

De zussen kwamen als kleine kinderen naar Nederland vanuit Marokko, samen met hun moeder die haar gewelddadige man ontvluchtte. Hun moeder heeft nooit een verblijfsvergunning aangevraagd. In de zomer van 2019 vroegen de zussen deze zelf aan, omdat ze beiden inmiddels meerderjarig waren, maar die aanvraag werd door de IND afgewezen.

De rechter oordeelde begin dit jaar dat de IND de zusjes ten onrechte heeft afgewezen, en noemde de zusjes ‘twee hardwerkende, ambitieuze, volledige geïntegreerde ‘Nederlandse’ vrouwen, die een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving.’ Het ministerie van Justitie en Veiligheid is tegen die uitspraak in beroep gegaan. Waardoor de jonge vrouwen alsnog Nederland uitgezet kunnen worden.

Geworteld in Nederland

De petitie is een initiatief van Fatima Essahsah. Ze kent de zusjes persoonlijk via haar advies- en projectbureau YAN. “Ik kende hen al een jaar toen ik hoorde dat ze ongedocumenteerd waren,” zegt Essahsah. “Vanaf dat moment besloot ik ze te gaan bijstaan. Inmiddels noemen ze mij hun ‘geadopteerde zus’, dus ik voel me verantwoordelijk om ze juist in deze tijd te helpen.”

Uiteindelijk wil Essahsah de petitie overhandigen aan de advocaat van Sofia en Najoua, zodat deze kan worden toegevoegd aan hun dossier. Daarnaast heeft een collectief van 25 start-ups, die elkaar kennen via YAN, een steunbrief geschreven aan de rechter. “Ik hoop dat we de IND en de rechter duidelijk kunnen maken hoe geworteld ze zijn in Nederland,” zegt Essahsah.

Vele jongeren zoals zij

Ook enkele gemeentepolitici hebben hun steun uitgesproken. Stadsdeelvoorzitter Nieuw-West Emre Ünver roept op sociale media het Amsterdamse college op om achter de zusjes te gaan staan, en de Tweede Kamer om naar hun dossier te kijken.

Statement van my boss, de stadsdeelvoorzitter, over Najoua & Sofia.#zezijnalthuis pic.twitter.com/53VkcxGJIu — Tofik (@TofikDibi) 5 april 2021

GroenLinks-raadslid Tirza de Fockert heeft de zusjes maandag ontmoet en is van plan het gemeentebestuur vragen om hen te steunen. “Het Rijk gaat over de keuze of ze mogen blijven, maar ik zal de wethouder vragen welke mogelijkheden hij ziet om te zorgen dat ze in elk geval kunnen blijven studeren gedurende het hoger beroep, zodat hun leven niet stilstaat.”

De Fockert hoopt ook dat een nieuw kabinet het beleid rondom ongedocumenteerden grondig herziet. “En dat ze modelburgers zijn, zou er eigenlijk niet toe moeten doen. Er zijn vele jongeren zoals zij, dat mogen we niet uit het oog verliezen.”