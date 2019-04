Petitie om menstruatiecup in basispakket te krijgen

De vrouw draait op voor alle kosten die zij maakt omdat ze vruchtbaar is, terwijl mannen ook gewoon kinderen willen Janneke Wijman, student politicologie

Petitie

Vier studenten van de UvA zijn een petitie gestart om deze cup in het basispakket te krijgen. Janneke Wijman (20, student politicologie): "Er heerst period poverty, in Engeland is daar veel om te doen. Een taboe op menstruatie én op armoede maakt dat te veel vrouwen niet genoeg middelen hebben. Als dat zo is, kunnen vrouwen simpelweg niet functioneren als ze ongesteld zijn."



De menstruatiecup is stukken goedkoper dan maandverband en tampons. Vrouwen die die laatste twee gebruiken zijn gemiddeld in hun vruchtbare leven 1800 euro kwijt, vrouwen die elke ongesteldheid de menstruatiecup dragen 225 euro. Wijman: "Het is haalbaar om 'm in het basispakket op te nemen."