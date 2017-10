Petitie om ingetrokken terrasvergunning buurtcafé

Van nature maak ik niet zo makkelijk contact, maar hier voel ik mij thuis en gaat dat makkelijker Jos Deckers

Als de avond vordert druppelen er meer vaste bezoekers binnen in het monumentale pand met negentiende-eeuws plafond.



Voormalig journaliste Yvonne Gnirrep is al jaren trouwe gast. Ze vindt het een ramp dat het terras weg is. Er was volgens haar ook helemaal geen geluidsoverlast. "Ik kan het weten want ik woon al mijn hele leven om de hoek."



Fety en Sophie hadden altijd een speciaal plekje voor haar op het terras gereserveerd. Gnirrep: "Ik ben sinds een paar jaar weduwe en heb het gevoel dat ze altijd op mij letten. Ik voel mij hier gekend."



Enorm gemis

"Het is een enorm gemis dat het terras weg is," zegt buurtbewoner Jos Deckers. "Ik woon hier al dertig jaar en kom ongeveer even lang hier. Ik heb hier mensen leren kennen die ik wel van gezicht kende, maar nooit op straat of in de winkel heb gesproken. Van nature maak ik niet zo makkelijk contact, maar hier voel ik mij thuis en gaat dat makkelijker."



Benfriha heeft bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen het intrekken van de terrasvergunning. Advocaat Cees van de Sanden, die de belangen van De Groene Olifant behartigt, zegt dat de sluitingstijd van het terras slechts met enkele minuten is overschreden.



Volgens Van de Sanden heeft de gemeente bovendien geen waarschuwing gegeven na de eerste overtreding. De ondernemers stappen naar de rechter als het terras dicht blijft.