Petitie moet opdoeken restaurant Pllek tegenhouden

Op een zomerdag trekt Pllek zo’n vijfduizend bezoekers. Beeld Hollandse Hoogte / Frans Lemmens

Wie de petitie ondertekent, verklaart dat ‘we niet meer zonder het zomerse, geweldige Pllek kunnen op de NDSM-werf’. De eis is een contractverlenging tot 2028. In dat jaar gaat de op handen zijnde nieuwbouw op de NDSM-werf van start.

Oprichter Sjoerd Steenbeek (57) begon Pllek in 2012, nadat hij een prijsvraag van de gemeente had gewonnen. De winnaar mocht een horecaconcept uitbaten op het toen nog braakliggend stuk grond op de NDSM-werf. Na een decennium zou het ­restaurant moeten wijken voor nieuwbouw.

Nu blijkt dat een ander tijdelijk concept Pllek moet vervangen, omdat de bouwprojecten op zijn vroegst in 2028 zullen beginnen. ‘Jouw contract loopt af in 2022, dus dan moet je weg’, zei de gemeente echter tegen Steenbeek. “‘Er komt iets tijdelijks tot het bouwproject van start gaat,’ werd mij vertelt. Waarom? vroeg ik. Het antwoord was: ‘Omdat je contract afloopt’.”

De ondertekenaars van de petitie onderstrepen dat Pllek weliswaar als tijdelijk project is begonnen, maar dat het inmiddels onderdeel van Amsterdam is. ‘Amsterdam wil niet meer zonder Pllek en Pllek niet zonder Amsterdam.’