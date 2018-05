Peter R. de Vries weer als getuige bij proces Holleeder

Peter R. de Vries opnieuw naar bunker

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries komt dinsdag voor de tweede keer naar de zwaarbeveilige ‘bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp om vanaf 10 uur als getuige te worden verhoord.



Het is het laatste inleidende verhoor voordat de rechtbank zich donderdag zet aan het eerste concrete moorddossier: over de liquidatie van Holleeders jeugdvriend en gewezen misdaadcompagnon Cor van Hout en diens toevallige metgezel botenhandelaar Robert ter Haak op 24 januari 2003.



Voor dat dossier zijn tot medio juli 22 zittingsdagen ingeruimd. Op de eerste verhoordag van De Vries, in april, had hij een mapje bij zich met tot de verbeelding sprekende stukken, waarvan de vraag bleef hangen of hij dat aan de rechtbank en de procespartijen wil geven. Daarin zit onder meer een door Holleeder ondertekende verklaring uit 2012 waarin die bevestigt dat hij nooit heeft willen meedelen in de opbrengst van De Vries en Cor van Houts boek over de Heinekenontvoering en dat hij geen bezwaar had tegen verfilming daarvan – ook in Hollywood.



Holleeder beschuldigt De Vries er van dat hij hem die verklaring via zijn zus Sonja onder valse voorwendselen heeft laten tekenen door die tussen allerlei verzekeringspapieren te stoppen. Op de zitting in april riep hij uit: “Ik ben geen Gekke Gerritje! Ik zou zoiets nooit getekend hebben. Alleen een gek tekent dat!”



Vriend

Holleeder beschouwde de journalist ooit als vriend, maar nu helpt die zijn zussen Sonja en Astrid en ex Sandra den Hartog met hun verklaringen tegen hem. Ook is Holleeder veroordeeld voor het ernstig bedreigen van De Vries aan diens voordeur, waardoor hij ook alsnog de resterende drie jaar cel moet uitzitten van de negen jaar die hij opgelegd had gekregen voor afpersingen – en waarvan hij zoals gebruikelijk slechts twee derde, zes jaar, had uitgezeten.



In De Vries’ mapje zat ook een verslag van een gesprek waarin een criminele vriend van Cor van Hout had gezegd dat Holleeder, de criminele vastgoedmagnaat Willem Endstra en onderwereldkopstuk Stanley Hillis in 2003 gezamenlijk Van Hout hadden laten liquideren.



Bovendien is er een uitvoerig verslag van een gesprek dat De Vries kort na de moord op zijn vriend Cor van Hout met Holleeder voerde, waarin die erg fel en defensief zou hebben gereageerd op de suggestie dat Hillis met die moord te maken had.



Op zijn eerste verhoordag maakte De Vries meermaals bezwaar tegen de manier waarop hij in de bunker werd behandeld. ’s Ochtends was hij boos vertrokken omdat hij niet in de parkeergarage onder de bunker had mogen parkeren en vervolgens bij het detectiepoortje zijn schoenen uit moest doen. Eenmaal terug stoorde hij zich er aan dat voor een getuige zoals hij niet eens een lunchpakket was geregeld, of een kamer waarin hij zijn verhoor rustig kon afwachten.