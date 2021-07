Peter R. de Vries neergeschoten op Lange Leidsedwarsstraat, verdachte opgepakt

Volgens onbevestigde berichten zou de misdaadjournalist van dichtbij door zijn hoofd geschoten zijn. De schietpartij vond omstreeks half acht plaats in de Lange Leidsedwarsstraat, om de hoek van het Leidseplein waar het televisieprogramma RTL Boulevard wordt opgenomen. Peter R. de Vries was daar vanavond te gast.

Er zouden meerdere schoten zijn gelost. Op een filmpje dat net na de schietpartij is opgenomen is te zien dat De Vries zwaargewond op de grond ligt.

De politie was in de omgeving op zoek naar een lichtgetinte man met een tenger postuur, een donkergroene jas met camouflagevlekken en een zwarte pet. Mensen werden gevraagd om hem niet zelf te benaderen en alarmnummer 112 te bellen als ze hem zien. Inmiddels lijkt de man te zijn aangehouden.

Peter R. de Vries

Vijf knallen

Een ooggetuige die in de Lange Leidsedwarsstraat woont, hoorde vijf schoten. Ze ging naar buiten en zag Peter R. de Vries op de grond liggen. Hij had veel bloed in zijn gezicht. Ze hield zijn hand vast. Ze kon niet met hem praten, maar hij leefde nog wel. Hij is daarna afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens RTL is er veel bewaking op de been in en rondom het VUmc.

Een andere buurtbewoner zat in een café in de Korte Leidsedwarsstraat en hoorde ineens harde knallen. “Het ging maar door, vier of vijf keer. Ik dacht eerst dat het vuurwerk was,” zegt ze. Toen ze naar de Lange Leidsedwarsstraat liep, waar ze woont, schrok ze. “De straat stond helemaal vol met mensen. Iemand riep dat er iemand was doodgeschoten.”

“Dit is wat je al die tijd hoopt dat niet gebeurt,” zegt Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, hoorbaar aangeslagen. “Natuurlijk is het nog afwachten met welke werkzaamheden van De Vries dit verband houdt, maar de aanslag vond plaats voor de deur van RTL Boulevard. Dit raakt de journalistiek sowieso recht in het gezicht. Laten we hopen en bidden voor zijn gezondheid.”

RTL Boulevard

De Vries was vanavond bij RTL Boulevard te gast om te praten over de zaak Seif Ahmed, een kapper die in 2019 in zijn auto werd doodgeschoten.

Ahmeds 14 maanden oude dochtertje zat op de achterbank. “Hopelijk heeft ze zich niet gerealiseerd wat er is gebeurd,” sprak De Vries.

Bedreigingen

Het huis van Peter R. de Vries is in het verleden wel eens bewaakt door de politie, vertelde hij in 2017 tegen het AD. “Ze hadden serieuze informatie dat er iets te gebeuren stond. En toen stond er dus ‘s nachts een auto voor de deur, mensen met kogelvrije vesten erin, noem maar op. Dat hebben we dus geaccepteerd. Vervolgens merkten we dat wij daar wel mee om kunnen gaan, maar dat het op de buren een enorme impact had. Zij lieten hun kinderen niet meer buitenspelen, waren bang dat de kogels elk moment in het rond konden vliegen.”

Bedreigingen maakten hem ‘geen flikker uit’, vertelde De Vries. “Ik doe er ook geen aangifte van, ga er echt geen tijd aan besteden.“

Vorige maand werd De Vries geïnterviewd door Vrij Nederland. Daarin vertelde hij onder meer dat hij niet bang is aangelegd, maar dat ‘de broer van Nabil en zijn vroegere advocaat zijn vermoord, dus je hoeft niet hysterisch te zijn om te denken dat er best iets zou kunnen gebeuren. Dat is part of the job. Een misdaadverslaggever die op echt spannende momenten aan komt zetten met “nu wordt het mij iets té intens” kan beter bij Libelle gaan werken.’