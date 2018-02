Peter R. de Vries mag niet bij verhoor Holleeder zijn

Het proces tegen Willem Holleeder draait in de kern om moordmotiéven. Met ruim een half miljoen pagina's aan dossiers zullen justitie en de verdediging hun eigen antwoord hebben op de vraag: wie had belang bij de dood van de slachtoffers?



Hij is de laatste der Mohikanen uit de 'Hollandse netwerken' die de Amsterdamse onderwereld decennia domineerden: Willem Holleeder. Met een monster­proces dat maandag begint in 'de bunker' in Osdorp, komt een einde aan een tijdperk.



Wie is Willem Holleeder? Een tijdlijn van het leven van de laatste der Mohikanen uit de 'Hollandse netwerken' die de Amsterdamse onderwereld decennia domineerden.



Hoezeer de opsporingsdiensten er ook van waren overtuigd dat Willem Holleeder de hand had in vele liquidaties: hij bleef heel lang ongrijpbaar. Tot er alsnog getuigen tegen hem opstonden.



