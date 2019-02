Peter Pannekoek presenteert vijfde Avond van de Filmmuziek

De komiek neemt die avond even pauze van de tournee van zijn bejubelde voorstelling Later was alles beter. De Avond van de Filmmuziek viert zijn lustrum in de Ziggo Dome. Eerder vond de avond plaats in het Concertgebouw.



Tijdens het concert worden bekende filmliedjes vertolkt door onder anderen Noortje Herlaar, Daniel Boissevain en Frank Lammers. Behalve de drie acteurs verlenen ook harpiste Lavinia Meijer en violiste Noa Wildschut hun medewerking aan het concert.



De totale muzikale begeleiding is in handen van het Metropole Orkest onder leiding van de Britse dirigent Jules Buckley.