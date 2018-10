Peter la Serpe: 'Mijn veiligheid is op dit moment mijn alles'

Lump sum

La Serpe kreeg al snel 'problemen' met het Team Getuigenbescherming en andere gesprekspartners. La Serpe: "Met iedereen die niet begrijpt in welke positie ik zat."



De term 'lump sum' is volgens La Serpe onjuist. "Dat klinkt alsof iemand er met een zak geld vandoor gaat. Ik zag het niet als een lump sum, maar als een budget om mijn veiligheid voor mijzelf en anderen te regelen."



Advocaat Sander Janssen: "Wat is er verkeerd aan dan? Het is een bedrag dat u zou krijgen."



'Oudste rechter' Benedicte Mildner: "We kunnen beter spreken van 'geoormerkt'?" La Serpe: "Lump sum klinkt in elk geval niet serieus."



La Serpe: "Veiligheid is niet dat je ergens neergezet wordt en bij de bakker moet gaan werken, maar het wordt op maat gemaakt. Als iemand dertig jaar in het milieu heeft rondgelopen en is vrijgevochten, past hij niet in zo'n stramien. Er is gekeken naar hoe mijn kans te slagen wat was te vergroten."



In de eerste onderhandelingen passeerde het bedrag van drie ton. La Serpe: "We kregen niet echt een vertrouwensband, maar ze hebben me geanalyseerd en begrepen dat ik niet voldoende ruimte zou krijgen. In het eerste voorstel kon ik me niet vinden. Uiteindelijk zijn we tot een regeling gekomen."



Holleeders advocaat Sander Janssen, gepromoveerd op het fenomeen 'kroongetuigen', heeft nu al vragen, terwijl de rechtbank het verhoor eerst wil doen. Rechtbankvoorzitter Wieland tegen Janssen: "Als het echt dringend is, mag u al best wat vragen hoor." Janssen: "Op dit punt is het voor mij al snel dringend, maar ik zal proberen zaken op te sparen."



La Serpe vond het Team Getuigenbescherming aanvankelijk 'bijzonder onbetrouwbaar'. Hij stoorde zich er bijvoorbeeld aan dat over concrete geldbedragen werd gesproken, terwijl hetzelfde bedrag 'in Afghanistan' een heel andere waarde had dan elders.



Wieland: "We moeten denk ik vaststellen dat het pad van de getuigenbescherming in die tijd nog redelijk onbetreden was op dit gebied. We kunnen het er wel over eens zijn dat ongelukkige stappen zijn gezet."



De rechtbank probeert het jarenlange gedoe over de getuigenbescherming samen te vatten. Dat is geen sinecure. La Serpe dreigde in het liquidatieproces Passage herhaaldelijk zijn contract als kroongetuige te verbreken.