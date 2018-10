Peter la Serpe: 'Ik herinner me het moment van schieten'

Semi-automatisch

Janssen memoreert dat allerlei getuigen zeggen dat ze 'automatisch vuur' hebben gehoord bij de liquidatie van Houtman. Janssen: 'U zegt nu dat het een semi-automatisch wapen was..."



La Serpe: "Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat ik de trekker steeds heb moeten overhalen. We weten het ook uit het liquidatieproces Passage dat al die onderzoeken zijn gedaan en van die mooie filmpjes zijn gemaakt waaruit was gebleken dat het een semi-automatisch wapen was."



Janssen: "Die onderzoeken zijn gedaan omdat u had gezegd dat het een automatisch wapen was en dat het bij u wegliep."



La Serpe: "Dat kan ik bevestigen, denk ik. Mijn verklaringen zijn door de vele vragen in het proces Passage steeds genuanceerder geworden. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat het een semi-automatisch wapen was."



Janssen: "U heeft uw verklaring vanwege allerlei gepresenteerde feiten steeds moeten aanpassen."



La Serpe: "Zo ziet u het. We zitten hier in de rechtbank en de rechtbank mag bepalen of ik de waarheid heb gesproken of niet."



Rechter Benedicte Mildner: "Kunt u zich het gevoel nog herinneren van dat overhalen van die trekker?"



La Serpe: "Ik herinner me het moment van het schieten. De paniek in mijn hoofd. Ik voelde me verloren. Ik stond in een heel grote ruimte, midden op straat, met niets om me heen. Ik wist niet wat ik moest doen. Er zal een beslissing aan het schieten vooraf zijn gegaan, maar ik weet het niet meer."