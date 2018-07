Persoonlijk record voor Samuel, Giacon plaatst zich op WK

Atletiek

Jamile Samuel heeft bij de Diamond League in Londen een persoonlijk record op de 200 meter gelopen. De atlete uit Zuidoost kwam in een nieuwe toptijd van 22,37 als vijfde over de finish. Het oude persoonlijk record van Samuel was 22,56.



De sprintster bleef in Londen Dafne Schippers voor. De wereldkampioene van 2017 werd in een tijd van 22,42 zesde. De race werd gewonnen door de Amerikaanse Jenna Prandini: 22,16.



Samuel is dit seizoen goed in vorm. Ze werd vorige maand in Utrecht zowel op de 100 meter als de 200 meter Nederlands kampioen.