Persoon overleden na schietincident in Zuidoost

De politie ging eerst uit van twee slachtoffers, maar meldde al snel daarna op Twitter dat er één slachtoffer was. Op de plaats delict doet de politie uitgebreid onderzoek.

Het slachtoffer zat in een auto die beschoten werd door twee personen op een motorscooter. De auto botste hierdoor tegen de voorgevel van de brandweerkazerne Anton. In de kazerne zijn geen gewonden gevallen. De daders sloegen na het lossen van de schoten op de vlucht.

Het slachtoffer werd ter plaatste gereanimeerd en overleed kort daarna aan zijn verwondingen.

Woensdagochtend werd advocaat Derk Wiersum voor zijn woning in Buitenveldert geliquideerd. De politie zei er vooralsnog niet vanuit te gaan dat er een link was tussen deze twee schietpartijen.

De politie vroeg via Burgernet uit te kijken naar een zwarte scooter met drie wielen met daarop twee in donker geklede personen. Ze reden in de richting van de Gooiseweg.

Vanwege de schietpartij reed bus 47 om.

