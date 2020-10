Persoon onder puin vandaan gehaald na instorten muur van woning in Zuid

Een muur van een pand aan de Tweede Jacob van Campenstraat is ingestort. Beeld Milko Everts

Het voorval gebeurde rond 13.00 uur. De brandweer en ook een traumahelikopter kwamen toegesneld om de man onder het puin weg te halen en hulp te verlenen.

Bij aankomst bleek het te gaan om een bouwvakker die door het instorten van een muur bekneld is geraakt. Het gebeurde terwijl hij werkte aan het renovatieproject van de woning. Hoe de man eraan toe is, is niet bekend.