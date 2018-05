Persoon in sloep het Singel stierf door overdosis

Het lichaam lag in een sloep ter hoogte van huisnummer 282. Uit onderzoek is gebleken dat de persoon is overleden aan een overdosis van verschillende soorten drugs.



Er is volgens de politie geen sprake van een misdrijf. Het is nog onduidelijk hoelang de man al in de sloep lag.



Over de identiteit kan de politie nog niets kwijt omdat de familie van de man nog niet is ingelicht.



Lees ook: Lichaam gevonden bij het IJdok.