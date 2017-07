Persoon doodgestoken in metro 53 bij station Venserpolder

De persoon is ter plekke gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het niet overleefd.



Direct na het steekincident is er een verdachte aangehouden. De politie heeft het metrostation afgezet en doet onderzoek.



Volgens een medepassagier leek het niet om een gerichte actie te gaan. Achterin de metro zou een man plotseling zijn opgestaan en met een mes zijn gaan zwaaien. De reizigers zijn naar voren gerend en toen de metro stopte bij station Venserpolder naar buiten gerend. Zo vertelt zij aan een verslaggever ter plaatse.



Hoewel twee vrouwen het slachtoffer nog hebben geprobeerd te reanimeren, was de persoon volgens de medepassagier al niet meer te redden.



Reizigers in de metro direct na de metro waarin de steekpartij plaatsvond, mochten in eerste instantie niet uitstappen. De metro stopte even, waardoor zij het slachtoffer in de andere metro konden zien liggen, zo vertellen zij. De metro is hier vervolgens voorbij gereden, waarna de reizigers uit konden stappen bij station Diemen Zuid.



De politie kan vooralsnog geen informatie verstrekken over de identiteit van het slachtoffer, zij zullen eerst de familie in kennis stellen.



Het GVB meldt dat metro 53 voorlopig niet stopt op station Venserpolder.