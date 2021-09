Persoon beschoten op Krimpertplein in Zuidoost

Beeld ANP XTRA

Volgens een woordvoerder kwamen er rond 15.00 uur verschillende meldingen binnen van mensen die schoten hoorden. De politie is toen ter plaatste gekomen, maar zowel verdachte als slachtoffer waren al gevlogen. Er is in de buurt één kogelhuls gevonden.

“Kennelijk is er een conflict geweest waarbij is geschoten,” meldt de woordvoerder. De politie doet verder onderzoek naar de aanleiding van het conflict.