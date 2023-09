Personeelstekort PostNL: in Amsterdam-Noord is het lang wachten op je brievenbuspakje

PostNL kampt al langer met onderbezetting. Beeld LEX VAN LIESHOUT / ANP

Een brief van de Belastingdienst die op 18 augustus had moeten arriveren, een schoolboek met de verwachte bezorgdatum van 22 augustus en een poststuk van het pensioenfonds dat op 29 augustus op de deurmat had moeten liggen. In Noord kijken bewoners de laatste weken met smart naar hun brievenbus, die verdacht weinig uitspuugt.

Wie een PostNL app heeft, kan daar zien welke poststukken onderweg zijn en welke allang binnen hadden moeten zijn. Bij veel bewoners van Noord stapelt deze virtuele poststapel zich steeds verder op.

PostNL kampt al langer met onderbezetting, zegt een woordvoerder. “Voor delen van Amsterdam–Noord is daarom voor de postbezorging een externe partij ingeschakeld. Maar dat gaat niet goed.”

Volgens PostNL heeft het ingeschakelde bedrijf ook te maken met een groot gebrek aan bezorgers, waardoor post blijft liggen. Dat geldt ook voor brievenbuspakketjes, zoals (dunne) boeken. “Dat heeft onze volledige aandacht en we hopen het snel weer op de rit te krijgen. Wanneer dat precies is, daar durf ik geen datum aan te hangen.” Om hoeveel huishoudens het gaat, kan de woordvoerder niet zeggen. Wel komen er veel meldingen en klachten binnen.

Rouwpost

Een snelle oplossing voor dit probleem is er volgens de woordvoerder van PostNL niet. “We doen er alles aan om mensen te werven. We bieden ze een vast contract aan, we werken met aanbrengbonussen. Ongelooflijk vervelend, maar dit personeelstekort is niet van vandaag op morgen opgelost.”

PostNL heeft geen compensatieregeling voor rekeningen die, door de vertraagde post, te laat worden betaald. Volgens de woordvoerder is de vertraging nou ook weer niet zo groot dat de betaaltermijn wordt overschreden. “In de regel loopt de post dagen vertraging op en geen weken. Overigens wordt rouwpost altijd bezorgd, dat is een apart proces. Dat gaat altijd door.”