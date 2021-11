Personeelstekort? Niet bij Easyjet dat voor 40 cabinebanen 1600 sollicitanten kreeg

Beeld REUTERS

De maatschappij heeft al haar negen Airbussen die permanent op Schiphol zijn gestationeerd sinds de zomer in de lucht. Door te schuiven met bestemmingen gaat ook de capaciteit inmiddels weer richting het niveau van voor corona.

“Naar omstandigheden gaat het goed,” zegt topman William Vet van Easyjet Nederland. “De zomerperiode is heel goed verlopen, in de herfst zat een kleine dip. De boekingen voor de kerstvakantie staan er relatief goed voor. En we zijn positief voor volgend jaar zomer, op basis van de beperkingen. Dat ziet er hoopvol uit.”

In tegenstelling tot onder meer KLM en Transavia kromp Easyjet in de coronamaanden niet in. “Wat Nederland betreft hebben we alle mensen aan het werk gehouden, in samenspraak met de vakbonden en met dank aan de NOW-salarissteun. Alleen hebben we natuurlijk verloop niet opgevangen. Daardoor hebben we nu behoefte aan 40 nieuwe stewardessen en stewards. Daarop zijn in twee weken 1600 aanmeldingen binnengekomen.”

Wel houdt Easyjet rekening met alle scenario’s rondom de nieuwe coronavariant. “Wij hebben nog niet hoeven aanpassen, maar het is afwachten.”

Eenduidig reisbeleid

Vet riep eerder al op tot eenduidig reisbeleid in Europa. “De voorwaarden veranderen per land, per week. Het is voor ons niet makkelijk om dat allemaal te organiseren. Ons personeel moet al die documenten checken. Dat geeft veel beperkingen op de luchthaven en leidt tot vertragingen. Het is nog steeds niet één Europa, landen kunnen aparte regelingen treffen. Wij willen één en hetzelfde coronacertificaat, met dezelfde eisen.”

Door de reisbeperkingen en vliegverboden vervoerde Easyjet Nederland, dat dit jaar een kwart eeuw op Schiphol vliegt, over het eind september afgesloten boekjaar 2020/21 825.000 passagiers, waar in een normaal jaar 6 miljoen reizigers op Schiphol worden verwerkt. Easyjet is daarmee na KLM/Transavia de nummer twee op de luchthaven.

In totaal vervoerde de Britse maatschappij, na Ryanair de grootste van Europa, in het gebroken boekjaar 2020/21 20,4 miljoen passagiers. Dat waren er 48,1 miljoen een jaar eerder. Het verlies voor belastingen bedroeg omgerekend bijna 1,2 miljard euro. Dat was ruim 1,5 miljard minder dan het verlies uit boekjaar 2019/20, toen het eerste ooit.