Personeelstekort betekent einde voor psychiatrische kliniek in West

de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) op de Vlaardingenlaan in West. Beeld Sophie Saddington

“Het was een lastig besluit omdat de impact voor patiënten en hun families groot is,” zegt Floor van Dijk, psychiater en bestuurder van koepelorganisatie Arkin. Vorige week is iedereen ingelicht. Ook zorgverzekeraars, de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd en het ministerie van Volksgezondheid zijn op de hoogte gebracht.

De voornaamste reden voor de sluiting is de moeite goed personeel aan te trekken en te behouden, zegt Marc Boevink, directeur bedrijfsvoering. Dat heeft mede te maken met de problematiek van de patiënten. In de Kliniek Intensieve Behandeling worden mensen met ernstige psychiatrische problemen bijgestaan. Vaak gaat het om mensen met een vroegkinderlijk trauma en een combinatie van diagnoses: bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis, een schizoaffectieve stoornis, middelenmisbruik en een verstandelijke beperking.

Agressie

“Het is een heftige doelgroep, waarbij automutilatie, suïcidaal gedrag en agressief gedrag geregeld voorkomen,” aldus Van Dijk. “Er is soms ook sprake van agressie naar professionals.”

De KIB op de Vlaardingenlaan is in het leven geroepen omdat reguliere klinieken de patiënten niet meer aankonden. Na een kortdurende, intensieve behandeling is het de bedoeling dat mensen voldoende zijn hersteld om terug te keren naar een lager zorgniveau. Omdat het gaat om een specifieke, kleine doelgroep, worden in de Amsterdamse kliniek mensen uit heel Nederland behandeld.

De sluiting komt niet als een verrassing. De afgelopen jaren waren er al grote personeelstekorten, waardoor het aantal patiënten moest worden gehalveerd. Door het gebrek aan vaste werknemers maakte de kliniek veel gebruik van flexkrachten. Daardoor brokkelde de verbondenheid onder het personeel verder af.

Onverantwoord

“Er is in mijn ogen sprake geweest van mismanagement,” zegt een oud-werknemer die anoniem wil blijven. “Ik heb er jarenlang gewerkt. De leiding had beter moeten luisteren naar de werkvloer. Door goede, vaste krachten een wat hoger salaris en daarmee meer waardering te geven had de sluiting kunnen worden voorkomen.”

Volgens de oud-werknemer leidde het personeelsgebrek tot onverantwoorde situaties. “Ik heb meegemaakt dat vier meisjes van 21 een kerel van twee meter onder controle moesten houden. Dat gaat niet. Er waren te weinig mensen beschikbaar voor het zogenoemde calamiteitenteam, dat in actie moet komen als het uit de hand loopt. Daarom werd een extern beveiligingsteam ingehuurd.”

Bestuurder Van Dijk kan zich wel voorstellen dat het gebruik van de vele flexkrachten het teamgevoel heeft ondermijnd. Over de salarissen zegt ze dat Arkin altijd conform de cao heeft betaald. Boevink reageert op de klacht over het veiligheidsbeleid: “Het klopt dat er in het verleden problemen zijn geweest. Daarom hebben we aanpassingen gedaan, zoals het verminderen van de behandelcapaciteit. Juist om te zorgen voor een stabiel behandelteam. Door het vertrek van een aantal behandelaren is die stabiliteit nu onvoldoende.”

Zorg in de knel

De KIB zal binnen drie maanden sluiten. Dat is snel, maar door het vertrek van nog meer werknemers komt de kwaliteit van de zorg in de knel. Arkin kan een aantal patiënten opvangen in eigen klinieken, zoals Mentrum of de Langdurige Intensieve Zorg (LIZ). Ook wordt gezocht naar plekken elders buiten Amsterdam.

De kliniek op de Vlaardingenlaan is niet de enige ggz-instelling in Amsterdam die de deuren sluit. Ook voor de vestiging van PsyQ in de Overschiestraat (Nieuw-West) valt het doek, zo bleek drie weken geleden. Daar zijn zo’n 1200 Amsterdammers in behandeling voor relatief lichte problemen, zoals depressie, een eetstoornis of een trauma.