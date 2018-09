Personeel voorkomt ontslag bestuurder GGZ inGeest

GGZ inGeest levert jaarlijks psychiatrische zorg aan 20.000 patiënten in Amsterdam, Haarlem en Hoofddorp. Over het boekjaar 2017 behaalde de instelling weliswaar een positief resultaat van 1 miljoen euro, maar dat kon niet zonder vastgoed te verkopen voor vijf miljoen. Eerder moest GGZ Ingeest ook al de Valeriuskliniek in Zuid verkopen.



Op 4 september nam de raad van toezicht afscheid van De Ruijter, mede vanwege financiële problemen. Dat leidde echter tot een golf van protesten op de werkvloer. De ondernemingsraad en de cliëntenraad stelden zich achter de als integer ervaren De Ruijter en zegden het vertrouwen op in de raad van toezicht.



Ook de familieraad, de verpleegkundige adviesraad en de psychologenadviesraad keerden zich tegen de raad van toezicht, waarop de beslissing om De Ruijter te ontslaan is teruggedraaid. Dat zal leiden tot het vertrek van één of meer leden van de raad van toezicht.



De Ruijter blijft voorzitter van de raad van bestuur en heeft een interimbestuurder naast zich gekregen: Rinus van Riel. Hij is gespitst op bedrijfsvoering en financiën. De Ruijter waakt over de inhoud van de zorg.