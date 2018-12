Personeel Ikea voert actie bij hoofdkantoor in Zuidoost

Door de te hoge werkdruk krijgen we steeds meer met ziek personeel te maken Ikea-medewerker Rosita van der Velde

Ze vindt dat haar werkgever op korte termijn moet laten zien hoe ze dat gaan aanpakken. "Vroeger hadden we een springerspoule. In deze poule zaten ongeveer tien mensen die de hele dag ingezet konden worden voor meerdere taken en zo uitval van personeel konden opvangen. Deze springerspoule zien we graag terugkomen.''



Nieuwe cao

''Maar het is niet alleen een te hoge werkdruk, ook het uitblijven van een nieuwe cao zorgt voor veel kopzorgen bij de medewerkers," zegt Luuk Heerooms die al zes jaar bij Ikea in Amsterdam werkt. "Drie maanden geleden liep onze cao af en een nieuwe is er nog steeds niet. Ikea wil in de nieuwe cao af van de toeslagen voor werken in de avonden en op zaterdag. Sommige collega's doen dit al jaren en leven hier ook van, zij komen dus echt in de problemen als deze toeslagen afgeschaft worden.''



Ook Ikea wil snel een nieuwe cao, liet Jorg Kelly-Schade namens Ikea weten aan de actievoerders. ''Het is een lang proces geweest de afgelopen maanden en maandagmiddag gaan we weer praten. Wij willen dezelfde kant op als het personeel.''



Lees ook: Chronisch personeelstekort Ikea: 'Klanten zijn de dupe'