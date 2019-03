Personeel Hemwegcentrale kwaad om poster D66

Campagneleider en Tweedekamerlid Jan Paternotte: "Het is van groot belang voor ons allemaal dat we stoppen met het verbranden van kolen: dat is slecht voor het klimaat en het maakt dat mensen ongezonde lucht inademen."



In het lijsttrekkersdebat vorige week meldde Jetten dat de lucht in Amsterdam minder schoon is door de aanwezigheid van de centrale. Hij baseerde zich op een onderzoek van Greenpeace. De GGD weersprak deze stelling. Volgens de organisatie is de luchkwaliteit in Amsterdam niet aangetast door de aanwezigheid van de centrale aan de westkant van de stad.



Paternotte laat desgevraagd weten de werknemers van de Nuoncentrale niet te laten vallen. "De mensen die werken bij de Hemwegcentrale moeten we helpen. Voor hen is het gewoon hun baan. We verwachten van minister Eric Wiebes dat hij zich hard maakt voor hun toekomst."