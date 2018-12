Personeel Bijenkorf protesteert met brommend bijtje

Dinsdag dragen verschillende medewerkers plotseling het speldje met de bij op het revers. 'Beeunited' is de slogan die her en der terugkomt in internetfilmpjes over het stille protest dat het winkelpersoneel is begonnen samen met vakbond FNV.



De winkelmedewerkers hebben zich laten inspireren door de film The Hunger Games. Daarin draagt de held en verteller Katniss het speldje van een vogel, de mockingjay. Behalve dat het een krachtig symbool is, beschermt het haar ook, legt vakbondsbestuurder Linda Vermeulen uit.



Geen loonsverhoging

Het borrelt al langer tussen de warenhuisketen en het winkelpersoneel. De laatste cao verliep anderhalf jaar geleden en sindsdien heeft het personeel geen loonsverhoging gekregen. De Bijenkorf zag omzet en winst vorig jaar met respectievelijk 12 en 8 procent stijgen. Het loonbod voor het personeel bleef daar ver bij achter.