Personeel Bijenkorf gaat staken op één van de belangrijkste dagen van het jaar: Black Friday

In vier van de zeven winkels van De Bijenkorf wordt op 25 november gestaakt, precies in de periode dat de keten grootse plannen heeft. In de dagen daarvoor en daarna komt de winkel met kortingen op veel producten. “Maar De Bijenkorf moet beseffen dat zonder personeel helemaal niks wordt verkocht.”

150 stakers

De stakingsbereidheid onder medewerkers is groot, aldus FNV-bestuurder Linda Vermeulen. “Iedereen merkt dat alles duurder wordt. Mensen komen niet meer rond, sommige medewerkers van De Bijenkorf moeten hun kind van de sportvereniging halen of zetten de kachel niet aan. Ze willen echt een betere behandeling.”

De stakingen in Amsterdam, Rotterdam, Amstelveen en Eindhoven gaan definitief door. Vermeulen verwacht ook dat andere winkels zullen aansluiten. De staking op Black Friday is het voorlopige hoogtepunt van een reeks stakingen. Eerder waren winkels in Amsterdam, Rotterdam en Amstelveen aan de beurt; vaak slechts enkele uren. FNV wil nu laten zien dat het menens is.

FNV verwacht, afhankelijk van de grootte per vestiging, dat 150 mensen het werk zullen neerleggen in de verschillende steden. En dat is bijzonder volgens Vermeulen: “De Bijenkorf heeft helemaal geen stakingstraditie.”

Premium service

De Bijenkorf, opgericht in 1870, is een echte klassieker in de Nederlandse winkelstraat. De laatste jaren richt de luxe keten zich vooral op de bovenkant van de markt. Volgens Vermeulen komen daar ook extra taken bij; persoonlijke begeleiding van de klant en een hoger serviceniveau, bijvoorbeeld. “Veel mensen zijn trots om voor De Bijenkorf te werken, zien het als een deel van hun leven. Maar ze denken: wij moeten de premium service leveren, maar wij zien daar niks voor terug.”

Het is onduidelijk in hoeverre De Bijenkorf geraakt zal worden door de stakingen: de keten maakt gebruik van winkels binnen winkels. Merken huren een deel van de winkel en zetten daar hun eigen personeel in. Zij vallen niet onder de staking.

Loonsverhoging

De Bijenkorf laat weten een loonsverhoging van 6 procent aan te bieden. “Wij hebben ons beraden over de situatie waarbij we alle omstandigheden hebben meegewogen. Wij betreuren het dat het niet mogelijk is gebleken het verschil van mening tussen de Bijenkorf en de vakbonden op te lossen. Alle partijen hebben immers belang bij een snelle totstandkoming van een nieuwe cao,” aldus de woordvoerder.

“Met dit eindbod doet de Bijenkorf derhalve een marktconform bod, waarmee we een verantwoorde balans realiseren tussen de koopkrachthandhaving van onze medewerkers en de financiële gezondheid van de organisatie.”